Serie B, Pigliacelli e Iannarilli protagonisti

Palermo e Ternana si dividono la posta in palio. L’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di serie B si chiude 0-0 al Renzo Barbera sotto la pioggia. Novanta minuti equilibrati dove non sono mancate le emozioni. Sono stati, però, i due portieri, Pigliacelli per i rosanero e Iannarilli per gli umbri i veri protagonisti della sfida. E’ merito loro se le due squadre hanno chiuso la partita senza reti.

Pareggio giusto anche “ai punti”. Meglio nel primo tempo la Ternana che nelle scorse ore ha vissuto prima le dimissioni di Andreazzoli e poi il ritorno di Lucarelli in panchina. Nella ripresa, i padroni di casa hanno fatto meglio. E la parità si concretizza anche nel numero di legni colpiti. Uno per parte: traversa di Tutino per i rosa, palo per le Fere di Diakite.

Il pareggio serve ad entrambe per muovere la classifica anche se a piccoli, piccolissimi passi. Il Palermo sale a quota 37, la Ternana a 35. La zona play off è sempre vicina ma bisognerà attendere il resto delle partite della giornata che si giocano mercoledì 1 marzo. Per i rosanero, però, una nuova occasione persa davanti al pubblico amico visto che il Parma ha perso in casa col Pisa prossima avversaria degli uomini di Corini. La squadra a tratti non ha convinto mentre in attacco si registra una nuova prova incolore di Matteo Brunori che anche in questo match non è riuscito non solo a pungere ma anche a rendersi pericoloso. L’ingresso di Vido nei minuti finali ha dato più scossoni alla difesa ospite senza però il colpo decisivo.

Il Palermo avanti quindi a piccoli passi. Anzi, piccolissimi. E’ il terzo pareggio di fila dei siciliani dopo quelli con Frosinone, Sudtirol e Ternana. La quarta partita senza vittorie. Si chiude un mese di febbraio molto intenso aperto con la vittoria sulla Reggina, continuata col ko al Ferraris col Genoa e con tre pareggi. La sensazione diffusa è che si sarebbe potuto fare di meglio. E sabato 4 marzo altra prova del nove all’Arena Garibaldi col Pisa che è tornato ad avere costanza nei risultati ed a correre in classifica.

Le scelte di Lanna

Il tecnico Eugenio Corini, ammonito a Bolzano sabato scorso e squalificato per una giornata, lascia spazio in panchina a Salvatore Lanna. Palermo a caccia dei tre punti che mancano da tre partite. Lo staff tecnico sceglie sempre il 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali ed una linea difensiva a tre collaudata formata da Marconi, Nedelcearu e Mateju.

Sulla corsia di sinistra Masciangelo debutta da titolare in sostituzione di Sala non convocato per infortunio. Valente torna sulla fascia destra e linea mediana con Segre, Gomes e Broh. In attacco Tutino affianca Brunori alla caccia del suo quattordicesimo gol in campionato. Ancora in panchina Soleri pronto a subentrare ed a provare a spaccare la partita.

Lampo Mantovani, Pigliacelli si esalta

Primi minuti di studio a discreti ritmi nonostante il freddo e la pioggia sul Barbera. La prima occasione della partita è al quarto d’ora ed è confezionata dagli ospiti. Da un calcio d’angolo Mantovani di testa impatta a botta sicura, Pigliacelli risponde presente esaltando i suoi riflessi e deviando in angolo.

Traversa di Tutino, Palermo vicino al gol

Tre minuti dopo il Palermo costruisce un’azione offensiva. Marconi mette in mezzo all’area la sfera raggiunge Segre che di testa riesce a servire Tutino, il numero 7 rosanero stoppa e calcia di destro, la mira è leggermente alta e la sfera pizzica la traversa a portiere battuto.

Contropiede Ternana, il Var grazia il portiere rosanero

Lampo Ternana al 20’ del primo tempo. Partipilo si invola sul filo del fuorigioco ed entra in area di rigore incuneandosi tra le larghe maglie della difesa rosanero. Pigliacelli è costretto ad uscire ed a intervenire con le cattive sull’attaccante della Ternana. Sarebbe rigore, e probabilmente rosso per l’estremo difensore della squadra di casa, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco di Partipilo. Il Var conferma la decisione ma l’offside è veramente millimetrico. E quindi il possibile pericolo viene cancellato.

Gli ospiti pressano, Palermo in difficoltà

Non si ferma la pressione della Ternana. Alla mezzora Marconi perde dai suoi radar Koulibaly che di testa impegna severamente ancora una volta Pigliacelli, bravo a chiudere le gambe evitando la rete in tunnel. Sul calcio d’angolo successivo, Diakite colpisce di testa, questa volta il portiere del Palermo non può arrivarci. La sfera però sbatte sul palo ed è nuovamente preda di Pigliacelli. Palermo fortunato.

Verso il finale del primo tempo ancora Mantovani prova a sfondare in avanti. Il suo colpo di contro-balzo però va alto sulla traversa.

L’arbitro dopo un minuto di recupero manda le due squadre negli spogliatoi. Meglio decisamente la Ternana nei primi 45’ di gioco.

Ad inizio ripresa il Palermo cambia, entrano Saric e Aurelio

In avvio della seconda frazione di gioco, Salvatore Lanna opta per due cambi. Dentro Saric ed Aurelio al debutto assoluto in campo, fuori Segre e Masciangelo. I rosa in pressione al 46′ Brunori prova la conclusione in area che viene murata, la sfera giunge centralmente poco più indietro a Valente ma la sua conclusione è sballata.

Il Palermo spinge, Ternana ancora pericolosa

Al 49′ ancora rosanero in spinta offensiva, il tiro di Tutino viene deviato in angolo. L’azione poi parte dal corner di Valente la sfera giunge a Broh il cui tiro viene deviato, la sfera si impenna ed è preda di Nedelcearu ma il colpo di testa del difensore romeno è facile preda del portiere Iannarilli.

Due minuti dopo, gli ospiti tornano pericolosamente ad affacciarsi in area rosanero. Partipilo con un gioco di prestigio si libera di Nedelcearu e Marconi e poi di sinistro impegna ancora Pigliacelli che in tuffo sventa ancora in calcio d’angolo.

Al 59′ Aurelio viene ammonito per un colpo proibito a palla lontana a Partipilo. Due minuti dopo, sempre Partipilo pericolosissimo con un siluro dalla distanza che viene ancora sventato in angolo dal portiere rosanero. Finora il migliore per distacco dei suoi.

Rosanero ci provano

Il Palermo torna a farsi vedere in avanti al 64′. Tutino prende palla in area e serve Saric che dal limite dell’area non trova la porta. Rosanero in difficoltà nelle conclusioni ma più presenti nella trequarti di campo avversaria con gli ospiti che cominciano a sentire la fatica. Ed al 66′ è Tutino ad impegnare Iannarilli che è bravo a deviare la forte conclusione del numero 7 rosanero in angolo.

Lanna si gioca le carte Di Mariano e Soleri, Lucarelli risponde

Al 71′ nuovi cambi per il Palermo. Lanna esegue un doppio cambio: escono Valente e Brunori per Di Mariano e Soleri. Lucarelli risponde con due sostituzioni. Martella entra per Corrado e Defendi rileva Falletti. Subito dopo gli umbri vanno al tiro con Martella da posizione defilata. Bella la conclusione stilisticamente ma palla alta. Subito dopo il gioco si ferma. Defendi appena entrato ha noie muscolari. Dura poco più di 60 secondi la sua partita al Barbera. Al suo posto Lucarelli chiama in campo Paghera.

Altre sostituzioni nel finale. All’82’ Lucarelli chiama in campo Bogdan e Capanni per Mantovani e Palumbo esaurendo così le sostituzioni. Lanna in contemporanea dà una chance a Vido che entra la posto di Tutino.

Nel finale due squilli di Vido, Iannarelli dice no

Il Palermo ci prova nel finale. Allo scoccare del 90′ Aurelio lavora bene un pallone entra in area e lo serve a Vido che è pronto nella girata e nella conclusione ma la botta è centrale e Iannarilli respinge salvando i suoi dalla beffa.

In pieno recupero Vido entra in area palla al piede e scarica una bordata violenta che è intercettata da Iannarilli. Sulla ribattuta Aurelio non riesce a deviare in porta. E’ questa l’ultimo episodio della partita. Risultato, tutto sommato giusto con i rosa più pimpanti nella ripresa e nel finale ma murati dal portiere ospite in grande spolvero. Entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di segnare ma entrambe devono arrendersi ai portieri ed ai legni. Sarà per la prossima volta.

Palermo-Ternana, il tabellino

Palermo-Ternana 0-0

Palermo: Pigliacelli; Marconi, Nedelcearu, Mateju; Masciangelo (dal 46′ Aurelio), Segre (dal 46′ Saric), Gomes, Broh, Valente (dal 72′ Di Mariano), Tutino (dall’82’ Vido), Brunori (cap.) (dal 71′ Soleri). Allenatore: Salvatore Lanna. A disposizione: Massolo, Orihuela, Damiani, Buttaro, Verre, Bettella, Lancini.

Ternana: Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani (dall’82’ Bogdan); Coulibaly, Cassata, Di Tacchio, Corrado (dal 72 Martella); Palumbo (dall’82’ Capanni), Falleti (72′ Defendi dal 74′ Paghera), Partipilo. Allenatore: Cristiano Lucarelli. A disposizione: Krapitas, Vitali, Mazzarani, Bogdan, Ferrante, Ferrara.

Arbitro Miele della sezione di Nola 1. Assistenti di linea Lombardi (Brescia) e Pagnotta (Nocera Inferiore). Quarto uomo: Mirabelli (Napoli). Var Martini (Roma 1); Avar Martineli (Tivoli).

Reti:

Note. Titoli emessi: 16.862 (biglietti venduti 5.397, quota abbonati 11.465). Ammoniti: Corrado (Ternana). Aurelio (Palermo), Gomes (Palermo).

Recuperi 1′ e 4′.

