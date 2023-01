Rosanero a quota 28 in classifica

Pigliacelli muro in porta, Marconi superstar sotto la pioggia: il Palermo trova tre punti pesantissimi in casa, battendo il Bari con il punteggio di 1-0. Gli uomini di Corini, in una partita condizionata dalle avverse condizioni meteo, soffrono nel primo tempo, non rinunciando però ad attaccare. Nella ripresa sono bravi a gestire un Bari che si conferma squadra ostica, beffando gli ospiti nel finale grazie al gol di Ivan Marconi all’82, abile in mischia a tramutare in rete una torre di Segre in area.

Le pagelle di Palermo – Bari

Pigliacelli 7: Un muro invalicabile. Nel primo tempo, sventa due importanti occasioni degli avversari su Ceter. Poi, nella ripresa, è decisivo su Cheddira in contropiede. One man show.

Marconi 6,5: Nel primo tempo rischia di combinarla grossa su Ceter, sbagliando il tempo della copertura. Si rifà nella ripresa, sfruttando al meglio un cross dalla destra di Mateju, convertendolo in rete. La pioggia gli porta fortuna.

Nedelcearu 6: Contiene al meglio gli avanti del Bari, in particolare Cheddira. Una partita pulita, giocata in maniera lucida.

Mateju 5,5: In una serata dal bicchiere mezzo pieno per i rosanero, il terzino vacilla più volte nel primo tempo. Da rivedere in fase difensiva.

Sala 6,5: Spinge per tutto l’arco dell’incontro, supplendo ad alcune carenze di Di Mariano.

Segre 6: Buona la sua partita in funzione di diga sulla mediana. Non fa giocare gli avversari. Poi partecipa in maniera decisiva all’azione del gol di Marconi. Torre, in tutti i sensi.

Damiani 5,5: Poche idee e confuse. In fase d’impostazione è da rivedere.

Saric 6,5: Una delle migliori partite da quando veste la maglia rosanero. Negli ultimi incontri, anche in virtù dell’assenza forzata di Stulac, Corini gli sta offrendo qualche chance in più. Opportunità che il centrocampista sfrutta al meglio oggi.

Valente 6,5: Uomo in più in fase offensiva. Punta l’uomo e lo salta una volta su due.

Di Mariano 5: Non è in un buon periodo e si vede. Poco supporto a Brunori in avanti, non crea superiorità sulla sinistra, nonostante il sostegno offerto da Sala. Avulso dalla manovra.

Brunori 5,5: Ha sui suoi piedi la chance per sbloccare l’incontro, ma trova sulla sua strada un Caprile in stato di grazia.

Broh (dal 63′) s.v.

Tutino (dal 73′) s.v.

Bettella (dal 83′) s.v.

Soleri (dal 83′) s.v.

Corini 6,5: Una partita difficile, resa ancora più complessa dalle condizioni meteo avverse. Il tecnico rosanero è però bravo a mettere in campo una squadra equilibrata, che non rinuncia ad offendere, pur tenendosi coperta in fase difensiva. La squadra vacilla sulle sortite ospiti soprattutto nella ripresa, ma trova un vantaggio tutto sommato meritato nel finale. Sono tre punti importanti che scacciano i fantasmi della zona play-our. La squadra è al settimo risultato utile consecutivo. I rosanero sono attesi adesso dalla trasferta di Ascoli. Una partita in cui Corini è chiamato a confermarsi ancora.