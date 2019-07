Le attività

“Nonostante gli sforzi messi in campo per recuperare il surplus di rifiuti rimasto in alcune vie della città – dichiara l’amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata -, un ulteriore incendio, questa volta occorso nella strada provinciale che porta alla discarica di Bellolampo, ha bloccato i mezzi della raccolta, rallentando le attività di recupero e svilendo le azioni di programmazione decise nei giorni scorsi volte ad un veloce recupero della situazione di emergenza. In ogni caso stiamo lavorando per contenere quanto più possibile il disagio, mettendo in campo uomini e mezzi anche di altre aree aziendali”.

Ecco le vie dove l’Azienda a partire dal turno notturno di ieri, è intervenuta per le operazioni di raccolta e pulizia: viale Regione Siciliana, bretella Laterale, altezza parco dei Principi e Ospedale Cervello, altezza via Belgio , Oliveri Mandalà, via Mongitore, via Grasso, via Paolini, via Luparello, via Li Puma, via Achille Grande, Corso dei Mille, via XXVII Maggio, via Troina, Nissa, Entella, Airone, Via Orsa Minore, via Sebastiano la Franca, via Paolo Emiliano Giudici, via Giraffa, via del Bassotto, via Papa Giovanni, via del Segugio, via Latteri angolo indovina, via Uditore.

Da definire via Di Vittorio e tre postazioni di via Altofonte Alta e un tratto di via del Sagittario. In itinere viale Michelangelo direzione viale Lazio a seguire via Evangelista di Blasi.

Proseguiranno senza alcuna interruzione e con l’ausilio di tutti i mezzi disponibili, fra cui cinque pale, gli interventi programmati in tutte le aree che ancora presentano criticità. Se non si verificano nuovi incendi e nuovi fatti che danneggiano l’operato dell’azienda gli interventi straordinari potrebbero concludersi entro Lunedì della prossima settimana.

Nello specifico ecco le vie dove si interverrà : via Annibale di Francia, zona Pianell, via Brasca, via Maurizio Ascari, via del Levriere , via del Visone, via Fasci Siciliani, via Guido Rossa e via dell’Antilope.

Sul campo delle discariche, dall’8 luglio, sono stati ritirati 1426 pezzi di ingombranti. La via con più ingombranti abbandonati illecitamente su strada è stata la via Aragona con 360 pezzi di mobilio portato via.

A seguire i dettagli e le vie oggetto di interventi:

fondo la Manna (61), via Pico della Mirandola (48), cortile Gancia (2), via Napoli (12), piazzetta della Messinese (1), via Spinuzza (2), via dei Tintori (4), via Torino (8), via Tesauro (9), via del Noviziato (1), cortile Ecce Homo (3), piazza Casa Professa (59), via Pietro d’Aragona (360), via Padre Massimiliano Kolbe (115), via E. Li Gotti (52), via Spina Santa (7), via Pola (17), via Livorno (21), via Divisi (7), piazza S. Cosmo (227), piazza Marina (8), piazza Monte di Pietà (2), via G. Rovella (27), via G. Pianel (3), villa Bennici (2), via G. Ambrosoli (21), via Parrocchia dei Tartari (47), via Torino (3), vicolo Tortorici (27), via Papireto (43), via G. il Buono (7), via Serradifalco (32), vicolo Travicelli (1), via G. di Cristina (112), piazza Beati Paoli (1), piazza Napoleone Colaianni (130),