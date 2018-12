Palermo-Ascoli: 3-0

Palermo, in campo tuo, pascoli

mietendo reti all’Ascoli

Ci hai fatto il natalizio dono

dando a noi di vittoria il trono

dominando in campo

come il lampo

a propiziare rete

e far nostre ore liete

che tutti il sogno abbiamo

e ciò desideriamo

non essere in testa a Natale

ma sul finale

quando suonerà il verdetto

che il Palermo ha bene retto

in tutto il campionato

e va perciò premiato.

Ascolta, perciò i consigli

e tira fuori artigli

dando il meglio da campione

per noi infatti sei leone.