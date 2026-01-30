Wizz Air apre un nuovo collegamento tra Palermo e Sofia e rilancia la propria espansione in Sicilia. La compagnia low cost, insieme a Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, ha annunciato la nuova rotta diretta verso la capitale bulgara, destinata a rafforzare il network internazionale dello scalo palermitano e ad ampliare le opportunità di viaggio verso l’Europa sud-orientale.

Il primo volo è in programma il 4 luglio 2026. La rotta sarà servita con tre frequenze settimanali, con operatività differenziata tra estate e inverno: nella stagione estiva le partenze saranno martedì, giovedì e sabato, mentre in inverno si volerà lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti sono già acquistabili sul sito wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ.

I collegamenti saranno operati con Airbus A321neo, aeromobili di nuova generazione che puntano su efficienza e comfort. La compagnia evidenzia che i velivoli sono caratterizzati da “consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo”.