Il Palermo batte il Verona e si avvicina al secondo posto. I rosanero grazie al gol di Nestorovski si prendono tre punti che li lanciano a -1 dal secondo posto, ma con una gara in meno rispetto al Lecce.

Nel corso del primo tempo il Verona, che in avvio reclama il rigore per un contatto tra Bellusci e Di Carmine. Per l’arbitro si può proseguire, e dopo il brivido iniziale i siciliani si accendono.

Ci provano Jajalo (sinistro potente ma poco preciso) e soprattutto Nestorovski, che prima prende la mira scaldando i guanti a Silvestri e poi sorprende la difesa ospite su una lunga rimessa di Haas, girando però sull’esterno della rete.

In avvio di ripresa una gran botta di Murawski apre le ostilità, ed è il preludio al meritato vantaggio del Palermo che arriva al 46′. Moreo si defila sulla sinistra e mette al centro, dove arriva puntuale la zampata di Nestorovski, che timbra subito il cartellino al ritorno dalla squalifica.

I rosanero provano a affondare il colpo al 62′, ma Silvestri neutralizza coi piedi il tiro di Haas sul primo palo.

Il Verona finalmente si scuote, e al 65′ costruisce una clamorosa chance per il pari: Di Gaudio salta in dribbling tre avversari ma si perde sul più bello, sparando alto a tu per tu con Brignoli. Silvestri vola su Nestorovski per tenere in vita gli scaligeri, che all’85’ hanno una clamorosa doppia chance per pareggiare. B

rignoli respinge coi piedi l’incursione di Matos, sulla ribattuta Lee calcia a botta sicura ma trova l’involontaria opposizione di Pazzini che vanifica il possibile pari della squadra di Grosso. Al 90′ Bellusci viene espulso e non le manda a dire all’arbitro prima di lasciare il campo, ma nei sei minuti di recupero il Palermo conserva il vantaggio. Rosanero che si portano a un punto dall’obiettivo promozione, gialloblù che invece restano a -6 dal secondo posto.

Non appena finisce la partita si sono verificati scontri tra i tifosi del Verona e i palermitani. Un gruppo di tifosi del Verona stava tornando in un B&B in via Apollo a Mondello.

Alcuni tifosi palermitani li hanno incrociati e volevano le sciarpe. Gli otto tifosi del Verona si sono rifiutati e i 15 tifosi palermitani li hanno colpiti con bastoni e cinture. Tre sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Gli altri cinque tra cui una donna sono riusciti a trovare riparo nel B&B. I quindici palermitani sono fuggiti a bordo di quattro auto non appena hanno sentito le sirene.

A dare manforte ai carabinieri sono intervenute diverse volanti della polizia. Gli investigatori sono a caccia degli aggressori.