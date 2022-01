Futsal, serie C1, battuta la quarta forza del campionato

Vittoria larga e tre punti pesantissimi. Non poteva cominciare nel modo migliore il girone di ritorno del campionato di futsal di serie C1 del Palermo Calcio a 5. I rosanero, dopo la buona prova in Coppa Italia contro il Marsala (convincente il 3-1 nonostante l’eliminazione dalla final four), infliggono un sonoro 5-0 al Tiki Taka. Una vittoria rotonda e con dedica al presidente Messeri per il suo compleanno.

Battuta la quarta forza del campionato con una prova incoraggiante per il proseguimento della stagione. I rosanero salgono al decimo posto nel girone C della C1 con 12 punti e si avvicina alle zone più tranquille della classifica.

Palermo C5 subito in vantaggio

La sfida, alla vigilia temutissima, inizia nel migliore dei modi per il Palermo C5. Dopo 4 minuti i rosanero vanno in gol grazie ad una buona circolazione palla. Capitan Marretta serve Russo defilato sulla destra, quest’ultimo fa un’ottima giocata, elude due avversari ed in diagonale non lascia scampo al portiere Di Paola, ex di turno.

Dominio rosanero

A metà della prima frazione arriva il raddoppio. Dopo una serie di batti e ribatti, la sfera arriva sui piedi di Citrano. La sua conclusione è pronta ma è respinta in modo poco efficace dal portiere ospite: Feliciello ha la zampata vincente per il comodo 2-0.

Il quintetto di Zapparata non ha difficoltà in campo e cala il tris sul finire della prima frazione. Napoli fa uno slalom tra gli avversari ed arriva in area di rigore servando un pallone troppo invitante ad Annatelli che spinge il pallone del 3-0.

Ripartenze letali

La ripresa vede il Tiki Taka in avanti nel tentativo di rimettersi in carreggiata. Ma il Palermo C5 non ha difficoltà a gestire e con ripartenze letali chiudono il conto.

Poco prima della metà del secondo tempo i rosanero firmano il 4-0. Feliciello recupera palla a centrocampo ed in contropiede mette Annatelli in condizione di andare ancora a rete.

Tripletta di Annatelli

Gli ospiti giocano il tutto per tutto, Rizzo mette il quinto uomo in campo a discapito del portiere fisso. Il tempo gioca in favore del Palermo C5 ed in contropiede Annatelli fa il 5-0 firmando la sua personalissima tripletta.

Bene anche Mistretta, giovane portiere, che si è fatto trovare pronto quando Zapparata lo ha chiamato in causa.