Calcio a 5 serie C1

Da un derby all’altro, da una partita all’altra, da un risultato all’altro. Il Palermo Calcio a5, dopo l’importantissima vittoria nel derby contro il Cus, non riesce a concedere il bis nell’altra stracittadina contro il Futsal Eightyniners.

Al Centro Sportivo Trinakria, infatti, i padroni di casa si impongono con un rotondo 3-0 risultato nella 24ma e terzultima giornata del girone A della serie C1 di calcio a 5.

Risultato pesante per i rosanero che reclamano per le tante occasioni da rete create (almeno una dozzina) e per i due legni colpiti. Rosanero adesso raggiunti dal San Vito Lo Capo che ha pareggiato 3-3 sul campo del forte Marsala a quota 20 con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

Primo tempo equilibrato

Prima frazione di gioco all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre preferiscono studiarsi aspettando il momento giusto per proiettarsi in avanti. Ma gli Eightyniners passano in vantaggio con Vallecchia e vanno al riposo sull’1-0.

Palermo C5 a caccia del pareggio nella ripresa

Nella ripresa il Palermo Calcio a5 si getta all’attacco per il pareggio. La squadra guidata da Lo Piccolo si sfiora il gol con due nitidissime occasioni di Davì e Mineo ma entrambe le conclusioni si stampano sulla traversa.

Almeno una dozzina le palle gol create dal Palermo C5 che, tuttavia, non riesce a concretizzare.

Eightyniners chiudono la partita con cinismo

E come spesso accade in queste situazioni, proprio nel momento migliore dei rosanero gli Eightyniners trovano il 2-0 con un contropiede letale finalizzato da Lapi.

Il raddoppio dei padroni di casa taglia le gambe al Palermo Calcio a5 che non riesce più a reagire.

Gli Eightyniners ne approfittano segnando il definitivo 3-0 con Mazzamuto.

Adesso pausa del campionato con i rosanero che torneranno in campo sabato 15 aprile quando, tra le mura amiche del Tocha Stadium, riceveranno lo Sporting Alcamo.

I risultati

Futsal Mazara – Mistral Meeting Clug 4-1

Marsala Futsal – San Vito Lo Capo 3-3

Palermo Futsal Eightyniners – Palermo C5 3-0

Tiki Taka Palermo C5 – Isola 6-4

Ve.Co. Palermo – Resuttana San Lorenzo 5-2

Cus Palermo – Sporting Alcamo Onlus 3-6

Riposa: Punta Vugghia Bagheria

Classifica

La classifica: Mistral Meeting Club 60 punti; Futsal Mazara 59; Marsala Futsal 43; Cus Palermo 39; Tiki Taka Palermo 38; Sporting Alcamo Onlus 36; Punta Vugghia Bagheria 30; Palermo Futsal Eightyniners 27; Palermo C5 e San Vito Lo Capo 22; Isola C5 19; Ve.Co. Palermo 12; Resuttana San Lorenzo 10.