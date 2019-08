L’esterno oggi svolgerà le visite mediche

Il Palermo Calcio ricomincia da suo passato e si iniziano a vedere già i primi frutti della nuova era targata Hera Hora. Mario Alberto Santana è un giocatore del Palermo che durante la stagione 2019/20 giocherà in serie D. Intanto per Giovanni Ricciardo l’ufficialità dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi.

È attivissimo il Palermo sul mercato con Sagramola e Castagnini che hanno raggiunto l’esterno. L’ex rosanero si è svincolato dalla Pro Patria per tornare in quella che è stata già casa sua nella stagione di Serie B 2013/03. Il suo legame con la città è indissolubile, ha infatti, sposato una palermitana. L’esterno oggi svolgerà le visite mediche e poi firmerà in sede alla Damir. “Darò il massimo impegno per riportare Palermo dove merita – ha detto il neo giocatore del Palermo mentre usciva dalla sede della Damir – sono felice ed emozionato. L’importante è rialzarci, e i palermitani lo sanno fare benissimo”.