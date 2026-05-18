Una sconfitta che va oltre il calcio

Tre a zero. Un risultato pesante, di quelli che non finiscono al novantesimo minuto ma continuano a vivere anche dopo il fischio finale. Restano addosso alle persone, si infilano nei discorsi della sera, nei messaggi tra amici, nei bar pieni di facce scure e nei silenzi di chi torna a casa senza nemmeno avere voglia di commentare la partita. La sconfitta del Palermo contro il Catanzaro nell’andata dei playoff non ha lasciato soltanto rabbia sportiva: ha lasciato scoramento, una sensazione profonda di delusione che a Palermo si conosce fin troppo bene.

A Palermo il calcio è identità

A Palermo il calcio non è mai stato soltanto calcio. Non è solo una squadra da seguire nel weekend, né un semplice passatempo legato ai risultati della domenica. Per moltissimi palermitani il Palermo rappresenta identità, appartenenza, abitudine emotiva. È qualcosa che accompagna la vita delle persone fin da bambini, qualcosa che si eredita in famiglia e che resta addosso anche nei periodi peggiori.

In una città complessa come Palermo, dove spesso la quotidianità è fatta di difficoltà economiche, servizi carenti e opportunità che sembrano sempre troppo poche, il calcio finisce inevitabilmente per assumere un peso molto più grande di quello che dovrebbe avere. Una vittoria del Palermo riesce davvero a cambiare l’umore della città. Le persone parlano con più entusiasmo, i bar si riempiono di sorrisi, persino le strade sembrano più leggere. Al contrario, una sconfitta pesante come questo 3-0 lascia una sensazione di amarezza collettiva che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Il Palermo come evasione quotidiana

Per tanti tifosi il Palermo rappresenta una delle poche occasioni di evasione reale dalla fatica quotidiana. C’è chi aspetta la partita per staccare mentalmente da una settimana difficile, chi trova nello stadio un momento di condivisione che nella vita normale non riesce più a vivere, chi continua a seguire la squadra perché lo faceva il padre o il nonno e in quella passione ritrova un legame familiare profondo. Il calcio diventa così un piccolo spazio emotivo dove sentirsi ancora parte di qualcosa.

Ed è per questo che una sconfitta del genere pesa così tanto. Non si rompe soltanto il sogno della promozione in Serie A. Si spegne anche quella piccola scintilla di entusiasmo che per molti rappresentava una boccata d’aria dentro settimane spesso complicate. Quando il Palermo perde male, tanti tifosi non vivono semplicemente una delusione sportiva: sentono svanire un’occasione di felicità collettiva.

La paura di un’altra delusione

La frase che oggi si sente più spesso tra i tifosi è sempre la stessa: “Ma come facciamo a farne tre al ritorno?”. E dentro quella frase non c’è soltanto sfiducia nella squadra. C’è una stanchezza più profonda, quasi esistenziale. Palermo è una città che si entusiasma facilmente perché ha bisogno di credere nelle cose, ma allo stesso tempo è anche una città abituata alle delusioni. Si parte sempre con speranza, ci si aggrappa all’idea che questa possa essere la volta buona, e quando qualcosa va storto la caduta emotiva è totale.

Questo succede non solo nel calcio, ma in tanti aspetti della vita quotidiana. Molti giovani sono costretti a lasciare la città per trovare opportunità migliori. Tante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. I servizi spesso non funzionano come dovrebbero e il senso di sfiducia verso il futuro è diventato quasi normale. In questo contesto il Palermo finisce inevitabilmente per caricarsi di significati enormi: la squadra diventa simbolo di riscatto, orgoglio, speranza. Ecco perché certe sconfitte fanno così male.

Il Barbera pieno nonostante tutto

Eppure, nonostante tutto, al ritorno il Barbera sarà pieno. Magari con persone arrabbiate, magari con tifosi che passeranno tutta la settimana a criticare squadra e società, magari con chi dirà che ormai è tutto finito. Ma lo stadio sarà comunque lì, vivo, pieno di gente che non riesce a smettere di amare quei colori.

Perché il tifoso palermitano ha una forma di amore ostinata. Continua a crederci anche quando dice il contrario. Continua a soffrire perché quella squadra rappresenta una parte della propria vita, dei propri ricordi, della propria identità. Il Barbera non è soltanto uno stadio: per molti è uno degli ultimi luoghi dove sentirsi davvero parte di una comunità.

Palermo merita molto di più

Forse il punto finale è proprio questo: Palermo merita più occasioni di felicità. Merita più stabilità, più lavoro, più possibilità per i giovani, più fiducia nel futuro. Perché quando una città offre poco, anche una partita di calcio finisce per pesare enormemente sulle emozioni delle persone. E allora un 3-0 non resta soltanto un risultato sportivo, ma diventa l’ennesima delusione dentro una realtà già complicata.

Eppure i palermitani continueranno ad esserci. Continueranno a riempire il Barbera, a discutere di formazione nei bar, a sperare ogni volta che inizi una nuova stagione. Perché essere tifosi del Palermo significa anche questo: soffrire continuamente senza perdere mai del tutto la speranza che prima o poi possa arrivare qualcosa di bello.

foto di Tullio Puglia