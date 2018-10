Trionfa tra le mura amiche il Palermo Calcio Popolare che vince 5 – 1 contro il Gibellina. Nonostante ciò che traspare dal risultato, il match non è stato affatto scontato: sono gli ospiti, infatti, a concludere in vantaggio il primo tempo (0 – 1), dopo una serie di occasioni sprecate dai padroni di casa.

I ragazzi del “Genio”, però, ben strigliati dal proprio allenatore negli spogliatoi reagiscono alla grande: dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa è già 2 – 1 grazie ai gol di Pizzoli e Spina. Il Gibellina ha una clamorosa occasione per pareggiare ma la fallisce.

Allora diventa tutto semplice per il Calcio Popolare che chiude i conti con un’altra rete di Pizzoli e i gol di Marino e Spina. Da segnalare l’ ammirevole rappresentanza di tifosi ospiti. Per la cronaca, è giusto sottolineare come i supporter del Gibellina abbiano assistito alla partita nella stessa tribuna (seppur spostati di qualche metro) dei tifosi del “Genio”.

Non relegare i sostenitori avversari nella classica tribunetta degli ospiti è un segno di grande sportività e maturità, ciò è fondamentale che sia evidenziato e preso come esempio da tutte le altre squadre, indipendentemente dalla categoria.

Socio fondatore Vassallo: “La vittoria ci da’ morale, perchè ottenuta con una grande reazione. La classifica ci sorride ma a noi sarebbe andato bene qualunque tipo di risultato. Adesso prepareremo la sfida contro la Colomba Bianca, che seppur a 0 punti sarà un avversario insidioso”.