Il Palermo Calcio Popolare vede la vetta e non vuola allontanarsi: i ragazzi del tecnico Troìa, ospitano domenica alle ore 15:00 ai campi della Fincantieri il Gibellina. Come da statuto societario, la parola d’ordine non sarà mai “vincere” per i giocatori del Genio, però il quarto postoe la possibilità di agganciare le primissime posizioni con una vittoria, stuzzica e non poco.

I verderosanero hanno raccolto sei punti in tre incontri disputati, ma vengono da due vittorie consecutive. Dopo lo stop iniziale solo vittorie e questo fa ben sperare. Contro ci sarà una formazione che invece ne ha totalizzati solo tre in altrettanti match. Tuttavia come conferma uno dei soci fondatori della società palermitana, Giuseppe Vassallo, nulla è scontato: “Sappiamo che è una squadra molto seguita e hanno un’identità molto forte, tutto ciò è lodevole”.

“Loro l’anno scorso hanno già mantenuto la categoria, ciò dimostra che sono una buona squadra, noi come sempre daremo tutto”. Vassallo poi fa il punto della situazione sui giovanissimi provinciali del Calcio Popolare, che quest’anno per la prima volta sono regolarmente iscritti a un campionato Figc: “Non vediamo l’ora che esca il calendario per poterli vedere in campo”.

“Ci tengo a far sapere che i completini e i borsoni della squadra sono stati patrocinati da Save the Children attraverso un’iniziativa che si chiama – Illuminiamo il futuro -. Oggi abbiamo giocato la prima amichevole contro lo Sportin Pallavicino, si divertono e questo a noi fa immenso piacere”.