Per il Palermo Calcio Popolare si prospetta una bella domenica a San Vito Lo Capo: tuttavia non si tratta di una simpatica scampagnata in spiaggia, bensì di un match di enorme valore per i giocatori del “Genio”. I ragazzi di Troìa devono dare seguito alla buona prestazione della scorsa settimana per rimanere in piena corsa promozione.

I padroni di casa sono l’unica squadra, al momento, a non aver perso contro lo Sciacca (prima in classifica) e secondo gli addetti ai lavori, è una corazzata costruita per il salto di categoria, l’anno scorso sfumato solo ai playoff. Mille insidie dunque per i verderosanero.

Per la prima volta la società palermitana ha organizzato una trasferta coi pullman: i soci hanno messo a disposizione due mezzi per far sì che staff, giocatori e supporter viaggino verso la splendida San Vito. Una bella dimostrazione di organizzazione e di affetto da parte dei tifosi, che rinunciano alla comodità domenicale per sostenere i valori del Calcio Popolare.

I giovanissimi provinciali invece, saranno impegnati contro l’Academy Parma al campo di Villa Sant’Alfonso in viale michelangelo. Per i ragazzi del tecnico Enea si tratta della quarta giornata e proprio la scorsa settimana hanno raccolto la prima vittoria.