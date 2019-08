In programma domenica allo stadio Antonino Lombardo

Sono subito esauriti i biglietti per il settore ospiti dello stadio Antonino Lombardo Angotta dove domenica alle 15 si giocherà Marsala-Palermo, partita valida per la prima giornata del campionato di serie D.

I tifosi rosanero hanno acquistato in poche ore tutti gli 800 tagliandi messi a loro disposizione nell’unico punto vendita in città al Bar Rosanero in via Lincoln.

Non si sa ancora se ne saranno dati altri: da Marsala sono possibilisti sull’ampliamento del settore ospiti da 800 a 2000 posti, ma l’ultima parola spetta alle autorità che si dovranno pronunciare nelle prossime ore sull’agibilità del settore.