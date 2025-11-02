Piazza Castelnuovo si è trasformata in un grande “salone dell’auto” a cielo aperto, attirando oggi centinaia di visitatori. Complice il sole e la giornata festiva, un flusso costante di famiglie e appassionati ha animato l’area pedonale del centro cittadino per il Mobility Expo, che proseguirà fino a lunedì mattina.

Sin dalle prime ore del mattino, i visitatori hanno potuto ammirare i 20 modelli in esposizione, ricevere informazioni dal personale delle concessionarie e approfittare dei test drive per conoscere da vicino le nuove vetture. Molti hanno colto l’occasione anche per usufruire delle offerte commerciali riservate ai partecipanti all’evento.







I modelli protagonisti del Mobility Expo

Tra i 20 modelli in esposizione e prova, spiccano tre delle sette finaliste del premio “Auto dell’Anno”: Alfa Romeo Junior, Citroën e-C3 e Kia EV4.

Il Mobility Expo by SM, patrocinato dal Comune di Palermo e da ANAV Sicilia, è organizzato con il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee. Media partner ufficiali sono Italpress e Il Giornale di Sicilia.

Le concessionarie presenti:

Astercar (Kia)

(Kia) Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep)

(Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep) R Star (Omoda/Jaecoo)

(Omoda/Jaecoo) Stellantis & You (Citroën, Leapmotor, Opel e Peugeot)

Tra i modelli esposti: Alfa Romeo Junior, Citroën C3 e C3 Aircross, Fiat 500e, 600, Grande Panda e Pandina, Jaecoo 7 HS, Jeep Avenger 4xe e Nuova Compass, Kia EV3 ed EV4, Lancia Ypsilon HF Line, Leapmotor B-10 e C-10 Rev, Omoda 5 HS, Opel Corsa e Frontera, Peugeot 208 e 3008.

La sfilata per i 60 anni della Lancia Fulvia

Domani, domenica 2 novembre, dalle ore 12, si terrà una sfilata celebrativa dedicata ai 60 anni della Lancia Fulvia Coupé, organizzata dal Circolo Lancia Sicilia.

Il modello, prodotto tra il 1963 e il 1975, è rimasto nella storia dell’automobilismo grazie alla vittoria del Campionato del Mondo Rallies nel 1972. Un’occasione per gli appassionati di rivivere il fascino dell’indimenticabile “Fulvietta”, simbolo di eleganza e sportività italiana.