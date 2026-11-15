Palermo si conferma sempre più una città dei single anche sul fronte immobiliare. Secondo l’analisi dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2026 gli acquisti di abitazioni effettuati da persone che vivono da sole hanno raggiunto il 34,3% del totale delle compravendite cittadine, un dato che evidenzia un cambiamento profondo nelle dinamiche sociali ed economiche della città.
Una tendenza sempre più marcata
Il dato di Palermo si inserisce in una tendenza nazionale sempre più marcata. In Italia gli acquirenti single hanno infatti raggiunto il 34% delle compravendite residenziali, in crescita rispetto al 32,8% registrato nello stesso periodo del 2025, toccando il valore più elevato degli ultimi anni.
Palermo in linea con la media nazionale
Nel panorama delle grandi città italiane Palermo si posiziona poco sotto la media nazionale dei capoluoghi maggiori, che si attesta al 41,1%, ma il dato assume un significato importante se letto insieme all’evoluzione della struttura familiare italiana. Secondo i dati richiamati nello studio, le famiglie composte da una sola persona rappresentano oggi il 37,1% del totale, un incremento significativo rispetto al 25,9% registrato vent’anni fa.
Le caratteristiche della domanda immobiliare
La crescita dei single modifica inevitabilmente anche le caratteristiche della domanda immobiliare. A livello nazionale, questa fascia di acquirenti privilegia soprattutto i trilocali, scelti nel 36,4% dei casi, seguiti dai bilocali con il 32,9%. L’acquisto della prima casa resta la motivazione principale, rappresentando oltre l’80% delle operazioni concluse, mentre aumenta anche la quota di chi compra per investimento, salita al 15,7%.
Per Palermo il dato del 34,3% assume quindi un valore emblematico: oltre un terzo del mercato residenziale cittadino è ormai sostenuto da persone che affrontano da sole il percorso di acquisto di un immobile. Un indicatore che racconta non soltanto l’andamento del mattone, ma anche l’evoluzione della società palermitana, sempre più caratterizzata da nuclei familiari ridotti, maggiore autonomia abitativa e nuove esigenze abitative.
Il mercato immobiliare del capoluogo siciliano appare dunque destinato a confrontarsi sempre più con questa categoria di acquirenti, che rappresenta una componente ormai strutturale della domanda e una delle principali leve di crescita del settore residenziale.
Commenta con Facebook