A Palermo acquistare un immobile continua a essere più conveniente della locazione

In un mercato immobiliare nazionale che continua a fare i conti con tassi d’interesse più elevati rispetto agli anni passati e con una disponibilità sempre più limitata di immobili in affitto, Palermo si conferma tra le città italiane nelle quali acquistare casa risulta economicamente più vantaggioso rispetto alla locazione. È quanto emerge dall’ultimo studio dell’ufficio studi del gruppo tecnocasa, che ha confrontato le rate dei mutui e i canoni medi di affitto nelle principali città italiane. L’analisi è stata elaborata considerando appartamenti di tipologia medio-usata, con mutui della durata di 25 anni, copertura pari all’80% del valore dell’immobile e un tasso del 3,5%. L’obiettivo era verificare se, nelle attuali condizioni di mercato, fosse più conveniente comprare o affittare un’abitazione.

Palermo tra i capoluoghi piu’ interessanti per l’acquisto

I risultati collocano Palermo tra i capoluoghi più interessanti per chi sta valutando l’acquisto della prima casa. Nel caso di un bilocale, infatti, la rata media del mutuo si attesta a 348 euro mensili, contro un canone di locazione medio di 515 euro. La differenza è di ben 167 euro al mese a favore dell’acquisto. Anche per i trilocali il vantaggio rimane significativo: la rata media del mutuo è di 414 euro, mentre l’affitto raggiunge in media 630 euro, con un risparmio di 216 euro ogni mese per chi sceglie di comprare. Palermo si distingue così come una delle città in cui il divario tra costo della proprietà e costo della locazione è più marcato. Un dato che assume particolare rilevanza in un contesto in cui molte famiglie faticano a trovare soluzioni in affitto a prezzi sostenibili. Lo stesso studio evidenzia infatti come la scarsità di immobili disponibili sul mercato della locazione continui a rappresentare uno dei principali fattori di pressione sui canoni.

La scelta tra affitto e acquisto

A livello nazionale, l’acquisto risulta più conveniente rispetto all’affitto in quasi tutte le grandi città italiane. Le uniche eccezioni sono Milano e Firenze, dove il rapporto tra valori immobiliari e canoni di locazione rende ancora più conveniente la scelta dell’affitto. Secondo Tecnocasa, l’aumento dei tassi di interesse e dei prezzi delle abitazioni ha comportato un incremento medio delle rate dei mutui di circa il 7,8% per i bilocali e del 7,9% per i trilocali rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, Palermo continua a offrire un equilibrio particolarmente favorevole per chi desidera investire nel mattone o acquistare la propria abitazione principale. Il quadro che emerge è chiaro: nel capoluogo siciliano il mercato immobiliare mantiene livelli di accessibilità difficilmente riscontrabili nelle grandi aree metropolitane del Centro-Nord. Un elemento che potrebbe sostenere ulteriormente la domanda di acquisto nei prossimi mesi, soprattutto se l’offerta di case in affitto dovesse rimanere limitata e i canoni continuassero a crescere.