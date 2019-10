Indaga la polizia

Due aggressioni a giovani si sono verificare nei giorni scorsi a Palermo in pieno centro. Nel primo caso sono stati presi di mira una giovane coppia in piazza Rivoluzione. Nel secondo caso due amici che passeggiavano in piazza Don Sturzo.

In piazza Rivoluzione quattro giovani sconosciuti a due fidanzanti sono usciti da una vettura e hanno iniziato a picchiare il giovane di 29 anni. La compagna ha iniziato ad urlare e attirare l’attenzione di quanti si trovavano ancora in piazza.

Il giovane è stato preso a calci e pugni. Solo l’arrivo di altri giovani ha fatto fuggire via gli aggressori. I sanitari del 118 hanno trasportato la vittima all’ospedale Civico con traumi al volto e al torace.

La seconda aggressione in piazza Don Sturzo a due giovani di 20 e 23 anni. In questo caso ad aggredire i due sono stati un gruppo di giovani ubriachi. anche in questo senza un apparente motivo. Le due vittime sono state medicate dai sanitari del 118.

In tutti e due caso indaga la polizia.