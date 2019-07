Palermo, indaga la polizia

Ha cercato di difendere la cugina importunata durante una manifestazione al Teatro di Verdura a Palermo. Cinque, sei ragazzi hanno iniziato a tampinare la giovane.

Prima semplice battute, poi apprezzamenti sempre più pesanti e poi avance che hanno infastidito la cugina. Il ragazzo di 16 anni palermitano ha cercato in tutti i modi di mettere fine a questi approcci del tutto indesiderati.

Doveva essere una serata di svago per il ragazzo la serata è finita in ospedale. I cinque lo hanno picchiato e ferito al volto con alcuni pugni.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportato a Villa Sofia per essere medicato. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori. I medici dell’ospedale hanno riscontrato ferite al labbro e contusioni allo zigomo.

La sera tra sabato e domenica un’altra rissa alla Cala immortalata dalle riprese fatte da un cellulare e postate su Facebook.