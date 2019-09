E' successo a Partinico in provincia di Palermo

Un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 anni residenti a Partinico (Pa) hanno denunciato di essere stati aggrediti da una persona travestita da Samara Morgan, personaggio del film The Ring che li ha inseguiti armata di coltello urlando:“Devi morire”.

L’aggressione è avvenuta alle 3 e mezza della scorsa notte in via tenente colonnello Sebastiano Cannizzo. Poco dopo i due ragazzi hanno visto la persona travestita salire su una Fiat Punto, senza targa, e fuggire via.

I carabinieri sono e hanno iniziato le ricerche ma dell’auto e di Samara nessuna traccia. Adesso si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’aggressore.