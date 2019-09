Ancora panico per le strade della provincia

Continuano gli avvistamenti di Samara Morgan in Sicilia. Dopo il caso eclatante di Catania, a Librino, che ha generato il panico generale, ora il “Samara Challenge” è arrivato anche in provincia di Palermo. Tante Samara sono state avvistate a Monreale, Partinico e nel capoluogo.

La moda di travestirsi da Samara Morgan, la protagonista del film “The Ring” del 2002 sembra non volersi più fermare. Sui social si moltiplicano i video e le foto della ragazza vestita in camicia da notte bianca e con capelli che coprono il volto. Un fenomeno che sembra inarrestabile e anche pericoloso tanto che sono in molti sulle bacheche dei social network a dichiarare guerra a Samara. Chi si traveste rischia il linciaggio, soprattutto se accompagna al travestimento gesti inconsulti o minacce.

Curiosi avvistamenti notturni si sono registrati in provincia di Palermo, in particolare al cimitero di Monreale e nella zona di Pezzingoli ma anche a Partinico. A Palermo altri avvistamenti del curioso scherzo di Samara in via del Vespro, in via Montegrappa e allo Zen.