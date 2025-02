nuova puntata di rosaenero web & tv

Un’altra serata da incubo per il Palermo, un altro scivolone casalingo che certifica il momento nero dei rosanero. Il Pisa è passato al “Renzo Barbera” con il minimo sforzo, lasciando il pubblico di casa attonito e sempre più preoccupato per il futuro della squadra. La quarta sconfitta tra le mura amiche, conferma i limiti strutturali di un gruppo che fatica a ritrovarsi e che sembra smarrito, in attesa di nuovi innesti che possano cambiare il volto della stagione.

Aspettando i rinforzi del City Group

La conferma di Dionisi in panchina poteva rappresentare una svolta, ma la realtà dei fatti racconta ancora di un Palermo incapace di invertire la rotta. Il City Group ha operato sul mercato per mettere a disposizione del tecnico nuovi giocatori, ma servirà tempo per vederne gli effetti. Intanto, la classifica si fa sempre più preoccupante e l’entusiasmo della piazza rischia di spegnersi sotto il peso delle delusioni.

Rosa&Nero Web & TV: analisi e approfondimenti sulla crisi rosanero

Per commentare questa ennesima battuta d’arresto e analizzare le mosse future del Palermo, vi invitiamo a seguire la nuova puntata di Rosa&Nero Web & TV, la trasmissione di approfondimento dedicata ai rosanero, condotta da Guido Monastra. L’appuntamento è come sempre il lunedì alle 14:15 su BlogSicilia.it, Stadionews e Tele One.

Tra analisi tattiche, opinioni degli esperti e commenti dei tifosi, anche in questa puntata abbiamo provato a capire quali scenari attendono il Palermo e se i nuovi acquisti riusciranno a dare quella scossa che ormai appare indispensabile per rimettere in piedi una stagione che rischia di diventare un autentico fallimento.