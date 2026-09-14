L’aria di settembre porta tante novità e con sé altri nuovi appuntamenti della Rete per la Lettura Diffusa.

Un incontro per parlare di paura, parole e coraggio attraverso il graphic novel!

Oggi, lunedì 14 settembre alla Libreria MilleMondi parleremo di “Del buio non ho paura”, il graphic novel di Silvia Vecchini e Sualzo edito da Il Castoro, un’opera che racconta la paura e le parole che spesso si nascondono dietro di essa. Un ponte da percorrere tra immagini e parole, insieme agli autori in collegamento.

Incontro coordinato in presenza da Rosanna Maranto per Illustramente, Giulio Pirrotta per la Rete della Lettura Diffusa.

Dibattito con gli autori in collegamento

Lunedì 14 settembre 2026

Ore 17:00

Libreria Millemondi Via Mariano Stabile, 233 – Palermo

Un appuntamento dedicato a lettori, famiglie, insegnanti e a tutti coloro che credono nel potere delle storie di aiutarci a dare un nome alle nostre paure. Vi aspettiamo!

Luogo: Millemondi Libreria , Via Mariano Stabile, 233, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/p/DdEG8MuOTWR/?stkn=NHAzenBjYWxtbWxr

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