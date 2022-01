In diretta su Blogsicilia, Tempostretto e Video Regione

Palermo dopo Orlando. E’ il titolo della puntata di Casa Minutella che andrà in onda oggi alle 14,45 in diretta su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e su Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre.

Nel 2022 scade il mandato di Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile. Si chiude così una pagina di storia che ha visto Orlando al timone di Palermo per più di venti anni dal 1985 ad oggi. Per parlare dell’eredità che dovrà essere raccolta da chi gli succederà, Massimo Minutella ha invitato gli esponenti politici Giusto Catania, Giulio Tantillo, Fabrizio Ferrandelli e Rosario Arcoleo. Casa Minutella andrà in giro nei quartieri della periferia di Palermo per raccogliere le emozioni della gente.

Non si tratta, ovviamente, di stabilire soltanto chi raccoglierà l’eredità di Orlando. Dal centro destra al centro sinistra si affilano le armi in vista di una contesa elettorale che avrà conseguenze anche sul quadro politico regionale. Comunque vada la competizione, restano sul tappeto i tanti problemi della città, problemi che sono stati acuiti anche da due anni di crisi pandemica ed economica. Per dare una rinfrescata alla memoria, eccone alcuni: dalla crisi finanziaria del Comune di Palermo, alle politiche per la mobilità e il territorio, dal caos cimiteri ai continui allagamenti nelle periferie e alla monnezza che invade ogni angolo della città.