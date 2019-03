Indaga la polizia

Due assistenti sociali del Comune di Palermo che si occupano di servizi per disabili sono state aggredite da una ragazza che era si era recata negli uffici per chiedere alcune informazioni su una pratica presentata.

Mentre una delle assistenti sociali stava verificando l’iter della domanda al computer, la ragazza disabile, ha iniziato a picchiarla e tirarle i capelli.

L’assistita era insieme ai genitori. E’ nato un parapiglia e sono intervenuti altri colleghi. Un’altra assistente sociale è stata aggredita.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto la denuncia delle due impiegate che sono state portate dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico per essere medicate. Le loro condizioni non sono gravi.

La Fp Cgil Palermo condanna l’ennesimo atto di aggressione avvenuto ai danni di due assistenti sociali dell’ufficio H del Comune di Palermo.

“Condanniamo l’ennesimo atto di aggressione avvenuto oggi in un ufficio comunale ai danni di due assistenti sociali, attività tra le più esposte proprio per il rapporto di front office quotidiano degli operatori, per rispondere alle richieste della gente – dichiara il segretario generale Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca – Questo nuovo episodio è avvenuto proprio mentre era in corso un vertice sulla sicurezza degli uffici comunali.

Chiediamo da tempo che a tutela degli operatori vengano potenziate le misure in grado di rendere sicura l’attività di chi lavora dietro gli sportelli”.