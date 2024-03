Continua domani, mercoledì 27 marzo il terzo appuntamento di “Palermo e le Strade del Vino”, rassegna di wine & food giunta alla sua seconda edizione, che vede protagoniste alcune delle etichette più prestigiose e accuratamente selezionate da tutto il mondo e che, da gennaio a maggio, per cinque appuntamenti avvicinerà anche i non addetti al settore.

La seconda edizione di “Palermo e le Strade del Vino”

Fino al 29 maggio presso lo storico locale La Bottiglieria del Massimo, a pochi passi dal Teatro Massimo, cultori e appassionati potranno degustare e approfondire una selezione di vini, accuratamente scelti tra le più rappresentative cantine italiane ed estere, attraverso ospiti e relatori che racconteranno caratteristiche e curiosità dei prodotti in degustazione nel corso della serata.

“Sono entusiasta di presentare l’edizione di quest’anno di “Palermo e le Strade del Vino”; – dichiara Giuseppe Corrente, ideatore della rassegna e proprietario de La Bottiglieria del Massimo – un evento pensato per mettere a confronto vitigni e territori, dove si avrà l’opportunità di esplorare e comprendere le sfumature che distinguono una regione dall’altra nello straordinario mondo del vino. Sarà un’occasione per conoscere e apprezzare diverse e rare realtà vinicole internazionali in serate informali, non necessariamente riservate a esperti del settore, in cui si potrà godere del buon vino in compagnia e in un clima conviviale”. Per ogni appuntamento è prevista una prestigiosa selezione di vini dal mondo: oltre dieci etichette da territori differenti accompagnate da intrattenimento musicale e piatti gourmet.

Il programma:



Mercoledì 27 Marzo – Alla scoperta del Riesling viaggiando per l’Europa in abbinamento al tonno rosso e alle spezie del Mediterraneo.

Mercoledì 24 Aprile – Gli Aromi del Sauvignon e del Pesce Azzurro

in degustazione Pouilly Fumé, Sancerre, vini dell’ Alto adige e della Sicilia, e ancora della Nuova Zelanda e del Sud Africa.

Mercoledì 29 Maggio – Un Viaggio sensoriale tra le Bolle e cibi preziosi

In degustazione vini provenienti da Oltrepò Pavese, Alta Langa, Franciacorta, Trento, Sicilia, Cava, Champagne, Inghilterra e Germania, in abbinamento a ostriche, bottarga di tonno e caviale.

Il calendario aggiornato degli appuntamenti è consultabile sulle pagine social de La Bottiglieria del Massimo (Instagram bottiglieriadelmassimo e Facebook Bottiglieria del Massimo), su cui è possibile riservare il proprio posto. Il costo per partecipare all’evento è di 24€ a persona, e include tre calici di vino e un piatto gourmet in abbinamento.