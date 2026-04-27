Con apposita delibera è stata formalizzata la nomina di Eduardo De Filippis a presidente della Fondazione Sant’Elia di Palermo. L’incarico avrà decorrenza a partire dal prossimo 4 maggio e segna un passaggio significativo nella governance dell’ente culturale del capoluogo siciliano.

De Filippis, noto per essere l’ideatore del format “Wine Sicily”, rappresenta un profilo giovane ma già attivo nel panorama della promozione culturale ed enogastronomica. Negli ultimi anni si è distinto per iniziative volte alla valorizzazione del territorio siciliano, con particolare attenzione alla filiera vitivinicola e agli eventi capaci di coniugare turismo, cultura e identità locale.

La sua nomina si inserisce nel quadro delle designazioni della Città Metropolitana di Palermo, che ha competenza nella governance della Fondazione Sant’Elia, realtà impegnata nella promozione di attività culturali, artistiche ed espositive. L’ente ha negli anni rappresentato uno dei principali poli per la diffusione della cultura contemporanea in città, ospitando mostre, eventi e iniziative di rilievo.

Secondo osservatori politici locali, De Filippis è considerato vicino all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, esponente di Fratelli d’Italia. Un elemento che inserisce la nomina anche nel più ampio contesto degli equilibri politici regionali e delle dinamiche legate alle nomine negli enti partecipati.

L’arrivo di De Filippis alla guida della Fondazione Sant’Elia apre ora una nuova fase per l’istituzione, con l’attenzione rivolta alle future linee programmatiche e alle strategie che verranno adottate per rafforzare il ruolo della fondazione nel panorama culturale palermitano e regionale. Tra le sfide principali vi saranno il consolidamento dell’offerta culturale, l’attrazione di nuovi pubblici e il potenziamento della sinergia tra cultura, turismo ed eccellenze enogastronomiche del territorio.