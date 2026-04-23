L’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo ha inaugurato oggi Expo Comics 2026, in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, “uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo del fumetto, del cosplay e della cultura pop”.

“Expo Comics è un evento che negli anni è cresciuto in modo significativo, diventando un punto di riferimento per appassionati, famiglie e operatori del settore”, ha dichiarato Tamajo. “È bello vedere Palermo animarsi di colori, creatività ed entusiasmo, soprattutto grazie alla partecipazione di tanti giovani. La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, capace di generare ricadute positive per l’economia locale e rafforzare l’immagine della città. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante continuare a sostenere iniziative che uniscono intrattenimento, cultura e sviluppo”, ha concluso l’assessore.

La manifestazione, in programma dal 23 al 26 aprile 2026, si sviluppa nell’arco di quattro giornate ricche di eventi, tra aree gaming, workshop, incontri con ospiti e spettacoli dal vivo, attirando migliaia di appassionati da tutta Italia.