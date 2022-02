Continua la battaglia legale tra Mirri e Di Piazza

Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro conservativo di 2,35 milioni di euro di beni della Hera Hora s.r.l., la holding che detiene la partecipazione della società Palermo Football Club, a garanzia del credito che la Italplaza Sports LLC dell’ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza ritiene di avere dopo avere esercitato il diritto di recesso.

Quello del tribunale etneo è il secondo grado di giudizio nella causa intentata dalla Italplaza dopo il rigetto integrale del primo grado in cui Di Piazza chiedeva il sequestro di 11,9 milioni di euro.

Il provvedimento è stato adottato in base al “valore stabilito – si legge in una nota del Palermo – dal perito incaricato dal Tribunale di Palermo, dottoressa Stefania Chiaruttini (euro 2,2 milioni) su richiesta di Hera Hora, volta a contrastare la pretesa del Sig. Di Piazza di ottenere 11,9 milioni di euro”.

Mirri “Di Piazza non si preoccupi, nessuno vuol togliergli ciò che gli spetterà”

Queste le parole del presidente del Palermo Dario Mirri: “Il signor Di Piazza ha ragione di preoccuparsi: nessuno gli vuole togliere ciò che gli spetterà una volta che il tribunale avrà completato le sue verifiche definitivamente stabilendo il dovuto”.

“Tifosi stiano tranquilli”

Lo stesso Mirri poi tranquillizza gli appassionati rosanero: “Ma, per rassicurare i tifosi: in nessun caso tutto questo avrà riflessi sul Palermo, che deve essere tenuto al riparo da eventuali speculazioni o informazioni fuorvianti. Tale contenzioso infatti riguarda i soci di Hera Hora e non affligge in alcun modo il bilancio e la stabilità economica del Palermo”.

Verso la sfida col Francavilla

Intanto, domani, sabato 26 febbraio, il Palermo sarà in Puglia, ospite della Virtus Francavilla. Incontro ostico per i rosanero di Silvio Baldini che affronteranno una squadra in forma e quasi indomabile in casa che ha vinto le ultime sette sfide interne e che ha mietuto vittime importanti quali Bari, Catanzaro ed Avellino. Palermo quinto nella classifica del girone C della serie C con 45 ed una partita in meno. Pugliesi terzi con 50 punti.

L’importante della sfida alla terza forza del girone C è lampante ma per Baldini non è decisiva: “Partita con la Virtus non è decisiva ma è sicuramente molto indicativa. Ci dirà molto. Ma visto lo spirito dei ragazzi in allenamento sono convinto che faremo una grande gara ed il risultato. Se si gioca bene, il risultato è conseguenziale. Dobbiamo dimostrare di essere noi ma dobbiamo giocare con convinzione per trovare risposte che ci indichino di poterci giocare le nostre chance nel finale di stagione”.