Potranno eseguire il test antigenico anche se a pagamento

Novità sui tamponi drive-in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. A partire da domani, martedì 24 agosto, l’area per i test rapidi dell’hub vaccinale provinciale apre anche ai cittadini non vaccinati, che potranno eseguire il tampone a pagamento in Fiera, all’interno della propria automobile, ai fini del rilascio di un green pass valido 48 ore.

Test al costo di 15 euro

Il test, come da recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà a carico dell’utente non vaccinato. Avrà un costo pari a 15 euro. In questo modo, i cancelli della Fiera del Mediterraneo potranno tornare a riaprire a tutta la popolazione, garantendo all’utenza non vaccinata un polo aperto 7 giorni su 7, festivi compresi, sia per l’effettuazione dei tamponi, sia per l’immunizzazione dal Coronavirus. Un modo per garantire un presidio per tutti, anche per quella fetta di popolazione potenzialmente più a rischio.

Gli orari di apertura

Si ricorda che l’apertura al pubblico dell’area drive-in della Fiera è ogni giorno dalle 8 alle 11 (orario di ingresso dell’ultima autovettura, dopodiché l’attività proseguirà a oltranza fino a esecuzione di tutti i tamponi), accesso da piazza Mandela. Il padiglione 20 dove si effettuano i vaccini è invece aperto al pubblico dalle 9 alle 19 (entrata da via Sadat), orari di apertura e chiusura dei cancelli.

Potenziamento dei servizi

Nei giorni scorsi il Comune di Palermo ha consegnato i locali del padiglione 4 dell’ex Fiera del Mediterraneo all’ufficio del commissario per l’emergenza covid di Palermo nell’ottivca proprio di implementare le attività in questo momento di emergenza. Alla Fiera del Mediterraneo è una continua implementazione delle attività. Dallo scorso 20 luglio, ad esempio, è stato abilitato il rilascio del green pass. L’hub vaccinale ha allestito un ufficio specifico per permettere ai cittadini di chiedere e ottenere la certificazione verde. Basta seguire semplici procedure attivate dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid nella Città metropolitana di Palermo.