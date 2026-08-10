Le parole del deputato questore della Lega all'ARS

“In pochi giorni sono già nati 30 Comitati per i Diritti dei Cittadini da cui arrivano segnalazioni e proposte concrete per la pulizia, l’arredo urbano e la rigenerazione delle aree degradate. Palermo è soffocata dai rifiuti, con intere strade al buio, marciapiedi dissestati e manutenzione ridotta ai minimi termini: i palermitani pretendono una città pulita, sicura e decorosa”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, tracciando il primo bilancio del suo progetto sui Comitati per i diritti dei cittadini.

“Tra le prime richieste c’è l’affidamento trasparente di spazi pubblici abbandonati ad associazioni senza scopo di lucro, affinché possano curarli, mantenerli puliti e restituirli alla collettività. Questa è partecipazione civica e rigenerazione dal basso: deve affiancare e rafforzare il servizio pubblico, non sostituirlo”, aggiunge l’esponente leghista.

Il deputato questore ha le idee chiare: “Rap e Reset da sole occupano quasi tremila lavoratori e garantiscono servizi essenziali, senza considerare il mondo delle partecipate comunali complessivamente inteso, con il quale si arriva a oltre cinquemila dipendenti – spiega -. La Rap deve assicurare la raccolta dei rifiuti e l’igiene ambientale; la Reset dovrebbe occuparsi di manutenzione, diserbo, verde, arredo urbano, spiagge e strutture comunali. Eppure assistiamo al progressivo affidamento di alcuni interventi a soggetti privati, senza che siano visibili miglioramenti concreti”.

Per questo motivo, Figuccia vuole “conoscere gli obiettivi assegnati a Rap e Reset, i controlli effettuati, le responsabilità individuate e gli interventi immediati programmati. I vertici della Rap e delle altre aziende partecipate del Comune escano dal silenzio e smentiscano formalmente qualsiasi progetto di privatizzazione – sottolinea -. Noi non difendiamo inefficienze o privilegi: difendiamo il lavoro, il controllo pubblico e il diritto dei cittadini a ricevere servizi adeguati alle tasse che pagano. Palermo non ha bisogno di manovre oscure costruite sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini. Ha bisogno di pulizia, illuminazione, manutenzione e risposte immediate. La Lega sarà al fianco dei quartieri e delle famiglie palermitane in questa battaglia”, conclude Figuccia.