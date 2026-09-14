Vittorio Sinopoli è stato nominato capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Quarta Circoscrizione di Palermo. Un incarico che Sinopoli accoglie con senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare l’azione politica del gruppo sul territorio.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Vittorio Sinopoli –. Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità e con la volontà di mettere al centro le esigenze dei cittadini della Quarta Circoscrizione. Il nostro impegno sarà improntato all’ascolto, alla presenza sul territorio e alla concretezza».

«La Quarta Circoscrizione comprende realtà e quartieri con esigenze diverse, che meritano attenzione e risposte puntuali. Forza Italia continuerà a svolgere un ruolo propositivo, portando nelle sedi istituzionali le istanze dei cittadini e lavorando affinché alle segnalazioni seguano interventi concreti», prosegue Sinopoli.

La nomina a capogruppo rappresenta per Sinopoli un ulteriore impegno nel percorso politico e istituzionale portato avanti all’interno della Circoscrizione.

«Voglio che il nostro sia un lavoro di squadra – conclude Sinopoli –. Il confronto, anche con le altre forze politiche, deve avere come priorità l’interesse della Quarta Circoscrizione e dei suoi abitanti. Continuerò a essere presente tra le persone, perché è dal rapporto quotidiano con il territorio che devono nascere le nostre proposte e le nostre battaglie».

Forza Italia – Quarta Circoscrizione di Palermo