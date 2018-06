Inizia male la partita di andata della finale play-off di serie B per l’accesso alla A per il Palermo calcio. Nonostantte giochino in casa per i rosanero al Barbera è subito falsa partenza. E’ solo il 5′ quando Camillo Ciano mette a segno lo 0-1 a per il dfrosinone.

La situazione per il Palermo sembra mettersi male in virtù anche del fatto che lo spettro della sconfitta in casa contro una squadra che è comunque arrivata al Palermo in classifica davanti nella stagione regolare frischia di distrarre e scoraggiare i rosa.

Allo scadere del primo tempo, però, un destro da fuori area di La Gumina rimette in equilibrio le sorti del match. Si va al riposo sul risultato di 1-1 e con una iniezione di fiducia anche se al Palermo serve vincere la partita interna per potere affrontare con speranze di successo il ritorno a Frosinone.

Davanti a poco meno di 30 mila spettatori i rosa si presentano in avvio di ripresa apparentemente più determinati anche se la prima azione è appannaggio del Frosinone. poi è un crescendo di incursioni rosa ma anche di imprecisioni.

All’ottantesimo arriva la svolta. Calcio d’angolo per il Palermo e sul tiro dalla bandierina ancora La Gumina trova la deviazione vincente anche se sulla traiettoria sembra esserci anche una deviazione di Terranova. Che si tratta di rete o di autorete risultato, comunque, ribaltato e così anche l’inerzia della partita.

Due minuti più tardi anche Nestorovski rischia di andare in gol ma non trova la porta poi soltanto qualche sostituzione e un paio di tentativi infruttuosi del Frosinone.

Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine e il palermo può incassare una vittoria importante che permette di poter contare su due risultati utili nella partita di ritorno dunque sperare in un rigtorno in serie A che, però, deve ancora concretizzarsi

decidere chi salirà in serie A e chi, invece, resterà una ltro anno in B sarà la partita di ritorno prevista fra tre giorni con fischio d’inizio alle 20.30 di sabato 16 giugno a Frosinone