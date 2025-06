Sarà l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a inaugurare la prima edizione siciliana dei Digital Design Days, evento internazionale di punta dedicato al design, alla creatività e all’innovazione digitale. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo.

L’apertura ufficiale è fissata per le ore 9.30 e segnerà l’inizio di due giornate fitte di incontri, workshop, talk e installazioni immersive.

Sul palco saliranno nomi di spicco del panorama creativo mondiale: David Carson, leggenda del graphic design; Ash Thorp, regista e artista visivo; Dust Leblanc dell’agenzia Locomotive; Dot Lung, esperta internazionale di social media marketing. E ancora, tante realtà italiane e internazionali protagoniste dell’innovazione visiva e tecnologica.

Un nuovo hub dell’innovazione nel cuore del Mediterraneo

Dopo il successo di Milano e Ginevra, i Digital Design Days sbarcano per la prima volta nel Sud Italia, con Palermo scelta come nuova capitale della creatività digitale. Un evento che punta a rafforzare il legame tra imprese, creativi e istituzioni, creando nuove opportunità professionali e promuovendo la cultura dell’innovazione.

“La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare un polo attrattivo dell’innovazione”, ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo. “Iniziative come questa sono fondamentali per valorizzare il talento dei nostri giovani, attrarre investimenti e dare slancio al potenziale creativo del territorio”.

La manifestazione è sostenuta dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive e si propone come trampolino di lancio per nuove competenze e sinergie nel mondo del digitale, del design e della comunicazione visiva.

Innovation Island, media partner ufficiale dell’evento, seguirà da vicino i Digital Design Days, con l’obiettivo di raccontare la trasformazione digitale della Sicilia e dare visibilità a iniziative che promuovono sviluppo, creatività e connessioni internazionali.