Lunedì 5 ottobre alle ore 10 presso l’Assessorato regionale della Salute (piazza Ottavio Ziino, 24 – Palermo) si terrà una conferenza stampa, organizzata dalla Fondazione IAPB Italia in collaborazione con l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, durante la quale saranno presentate le strategie di prevenzione in occasione della Giornata mondiale della vista (8 ottobre).
Alla conferenza stampa interverranno l’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso; il presidente nazionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e presidente di Iapb Italia, Mario Barbuto; la presidente dell’Uici Sicilia, Francesca Oliveri; il delegato regionale di Iapb Sicilia, Santino Di Gregorio; l’oculista Pietro Alberto Cusimano.
Davanti alla sede dell’assessorato sarà presente l’ambulatorio mobile Uici, un camper attrezzato con uno studio oculistico itinerante che effettuerà controlli diagnostici rapidi, gratuiti e aperti a tutti i cittadini, senza necessità di ricetta medica.
L’obiettivo è individuare precocemente patologie silenziose come il glaucoma, la retinopatia diabetica e le maculopatie, che se non curate in tempo possono portare a cecità.
Luogo: Assessorato della Salute, Piazza Ottavio Ziino, 24, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Conferenza stampa
Data Inizio: 05/10/2026
Data Fine: 05/10/2026
Ora: 10:00
Artista: Iapb
Prezzo: 0.00
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