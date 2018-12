Gli inglesi vogliono rendere un po’ più british la rosa del Palermo: secondo alcune indiscrezioni di mercato, sono stati avviati contatti con il Leeds United per l’acquisto della punta centrale Kemar Roofe. Attaccante della gloriosa squadra inglese, classe 1993 Roofe in questa stagione ha già siglato 10 gol in 15 partite.

Per la nuova proprietà sarebbe l’uomo giusto per portare un po’ di inghilterra in Sicilia. Il calciatore è nato a Walsall ed è cresciuto nelle giovanili del West Bromwich Albion. La valutazione fatta dal Leeds non spaventa: circa 5-6 milioni di euro.

GLOBAL SPORTS NON E’ PROPRIETARIA DEL PALERMO

Resta da capire se effettivamente il direttore Foschi vorrà imbastire la trattativa a gennaio o per giugno nel caso in cui dovesse partire qualcuno del reparto offensivo che è già ricco di ottimi calciatori. Difficile pensare che già nella finestra invernale i rosanero possano privarsi di Moreo, Puscas o Nestorovski e puntare forte su una scommessa.

Seppur dotato di ottimo senso del gol a Roofe andrebbe dato il tempo di ambientarsi. Nel frattempo il Palermo ha già pagato gli stipendi di ottobre e di novembre, riuscendo a rientrare nei tempi stabiliti dal regolamento. Nonostante lo scetticismo generale, la nuova proprietà pare che si stia già muovendo.