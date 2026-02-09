Esiste una identità di Palermo? Quanti volti ha mostrato e mostra nella sua storia millenaria?

A queste domande cerca di rispondere Palermo, racconto di una città in cento opere di Sergio Troisi. Il volume, edito da Kalòs, sarà presentato venerdì prossimo, 13 febbraio, alle 17,30, alle officine Bellotti, via Gagini 31.

Con l’autore, intervengono Maria Antonietta Spadaro e Alessandra Pinto. Troisi, compie una vera e propria investigazione a partire da indizi che sono non solo d’arte, come quadri e sculture, ma anche monumenti, luoghi oggetti, fotografie.





Un viaggio negli strati della città, dai resti delle mura puniche fino a Porta Felice ferita dalle bombe di un secolo fa. Tra aspetti inaspettati e misteri svelati, per ricomporre il mosaico Palermo, città generosa di storie e sempre in bilico tra le due contraddizioni.

Sui resti delle mura puniche: “Sotto il cine-teatro abbandonato dell’ex oratorio salesiano di Santa Ciara, tra il vano del proiezionista e il palcoscenico la pavimentazione sventrata sprofonda in una voragine, ci si affaccia ed è un precipizio di oltre dieci metri, di quasi venti secoli”.

Luogo: Officine Bellotti, Via Antonio Gagini, 31, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Prezzo: 0.00

