Dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo diversi i disagi le strade trasformate in fiumi. Disagi nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa.

Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità.

Diverse le auto bloccate in via Plauto, al Charleston a Mondello. Allagata anche la via Himera, alcune strade nella zona del Civico e del Policlinico, disagi pure in corso Re Ruggero e piazza Indipendenza, con intenso traffico d’auto.

Circolazione in tilt anche in viale Regione Siciliana per un incidente tra due mezzi in viale Leonardo da Vinci. Diversi allagamenti anche provincia rea Villabate e Bagheria.

In via Città di Palermo i vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato nella vettura sommersa dall’acqua. Sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco decine di chiamate.