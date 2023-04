Calcio giovanile, si gioca alle 15.30 a Collesano, in palio la fase nazionale

È già tempo di verdetti nel campionato regionale Juniores di calcio femminile. Questo pomeriggio – martedì 11 aprile – alle 15.30, lo stadio Comunale di Collesano, in provincia di Palermo, ospita la finale tra il Palermo e lo Jsl Junior Sport Lab. Le due formazioni hanno vinto i rispettivi triangolare (A e B).

Nello specifico, le rosanero allenata da Diego Tutrone hanno superato 6-1 il Gloria Città di San Cataldo (con reti di D’Agostino, Catanese, Alfano e Puntaloro e alla doppietta di Amante.) e 5-0 l’Academy Sant’Agata (doppietta di Catanese e reti singole di Cracchoilo, Puccio e Scirè).

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari le due formazioni si sfideranno ai rigori. Entrambe le compagini arrivano (chiaramente) con l’obiettivo di vincere. Ma non c’è soltanto in palio il titolo regionale. Chi vince, infatti, accederà alle finali nazionali del campionato di categoria. Un “incentivo” supplementare non da poco perché offre una vetrina importante per giocatrici che ambiscono ad arrivare alle prime squadre, ovvero quelle che disputano i campionati di categoria.

La rosa del Palermo Juniores Femminile

Portieri: Martina Canino, Giulia La Barbera: Ilenia Rita Lalia.

Difensori: Federica Cracchiolo, Federica D’Agostino, Francesca Filippone, Martina Giunta, Giulia Puntaloro, Sofia Rizzo, Monica Scirè, Giorgia Sciume, Alessia Spina.

Centrocampisti: Francesca Amante, Martina Lo Verso, Sabrina Marotta, Iwnnosa G. Ovbiebo, Asia Paceco, Federica Puccio, Chiara Terrile.

Attaccanti: Greta Buccola, Sara Catanese, Clelia Cavoli, Giulia Conte, Elisa Pelli, Giuseppa Valenti.

Allenatore Diego Tutrone.

Le convocate dello Jsl

Queste, invece, le convocate per la sfida odierna col Palermo del tecnico dello Jsl Marco Palmieri.

1 Scaffidi, 2 Ionescu, 4 Sidoti, 5 Otranto, 6 Patti, 7 Venuto, 8 Colandrea, 10 Bilardi, 11 Alibrio, 12 Parisi Aymo, 13 Merlino, 14 Anastasi, 15 Russo, 21 Sarao, 22 Salerno, 23 Bertè, 24 Manera, 99 Trifirò.