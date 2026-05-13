La Moschea del Gran Cancelliere apre le porte agli studenti

A Palermo il dialogo tra culture e religioni passa anche dalle aule scolastiche e dai luoghi di culto. La Moschea del Gran Cancelliere ha infatti accolto gli studenti del liceo Finocchiaro Aprile per una giornata dedicata al confronto, alla conoscenza reciproca e alla riflessione sui grandi temi della contemporaneità.

Un’iniziativa dedicata al dialogo interreligioso

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Al Nur APS, presieduta dall’on. Sami Ben Abdelaali, Deputato del Parlamento Tunisino, ha trasformato il luogo di culto in uno spazio aperto al dialogo interreligioso e culturale.

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi come la pace, il rapporto tra Islam e cattolicesimo, il ruolo delle donne nella società e il rispetto dei diritti umani.

Il confronto con gli studenti e il ruolo delle donne

Particolarmente significativa la partecipazione delle studentesse, che hanno posto domande dirette e approfondite su spiritualità, identità personale e diritti femminili nel mondo islamico. Un confronto aperto, senza pregiudizi, che ha favorito uno scambio autentico di esperienze e punti di vista.

Palermo città di incontro tra culture

L’incontro si inserisce in un percorso ormai consolidato di apertura della moschea agli studenti palermitani, con l’obiettivo di promuovere integrazione, conoscenza reciproca e convivenza civile in una città storicamente crocevia di popoli e culture del Mediterraneo. Palermo, infatti, conserva ancora oggi i segni della sua lunga tradizione multiculturale e del dialogo tra civiltà diverse.

La conoscenza come strumento contro discriminazione e radicalizzazione

Secondo gli organizzatori, creare occasioni di confronto tra giovani provenienti da realtà differenti rappresenta uno strumento fondamentale contro ogni forma di discriminazione e radicalizzazione.

La conoscenza reciproca, spiegano, resta la strada più efficace per costruire rispetto e inclusione.

Un’esperienza che lascia il segno nelle nuove generazioni

L’iniziativa ha lasciato negli studenti non solo curiosità e interesse, ma anche la consapevolezza che il dialogo tra religioni e culture non sia un concetto astratto, bensì una pratica concreta da coltivare ogni giorno, soprattutto tra le nuove generazioni.