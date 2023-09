L’Asp di Palermo replica al deputato regionale Ismaele La Vardera sulla risonanza magnetica inutilizzata all’ex ospedale Pisani.

“In riferimento alle dichiarazioni dell’On. Ismaele La Vardera riportate dagli organi di stampa, si comunica che non risultano nei magazzini, né dell’ex ospedale Pisani, né in altri ospedali dell’Asp di Palermo, apparecchiature di risonanza magnetica.

Esiste solo un’aggiudicazione di una risonanza magnetica per l’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese.

L’apparecchiatura non è stata ancora ordinata, né installata o consegnata – e quindi non è stata pagata – in quanto i locali destinati alla sua allocazione, nonostante il sopralluogo effettuato a suo tempo dalla ditta aggiudicataria, in corso d’opera non sono risultati utilizzabili.

L’ufficio tecnico è intervenuto con nuova progettazione su altri locali. Le procedure sono in corso”.