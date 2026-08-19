Black Jack 100 guida la flotta, Arkas Blue Moon primo in overall provvisorio

Le prime 24 ore di navigazione confermano il ritmo e l’intensità della Palermo–Montecarlo 2026, la regata offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo la partenza di lunedì 18 agosto dal golfo di Mondello, la flotta ha affrontato la prima notte con vento medio leggero, sufficiente a garantire un avanzamento regolare verso Nord.

Le prime tre posizioni occupate da Black Jack 100, Marta07 e Fiamme Gialle Nice

In tempo reale, le prime tre posizioni sono occupate dai maxi più performanti. Black Jack 100, dello statunitense Remon Vos con Tristan Le Brun al timone, ha percorso 202 miglia nelle prime 24 ore ed è atteso al passaggio della boa di Porto Cervo nel tardo pomeriggio di martedì 19. Successivamente affronterà le Bocche di Bonifacio prima di lanciarsi verso il Principato di Monaco, con circa 211 miglia ancora da coprire. Le previsioni attuali indicano un possibile arrivo nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, intorno alle 17, dato comunque provvisorio e soggetto alle variazioni meteo attese nella risalita a Ovest della Corsica.

Seconda in tempo reale, staccata di circa 30 miglia, Marta07 – il maxi di 86 piedi del Fast and Furio Sailing Team con Furio Benussi, Guido Miani, Edoardo Bonanno e Antonio Saporito – naviga con regolarità e potrebbe raggiungere Montecarlo nella notte tra giovedì e venerdì.

Terza Fiamme Gialle Nice, con skipper Francesco Nerone, timoniere Paolo Cian e tattico Pierluigi Fornelli, a circa 60 miglia dal leader.

Arkas Blue Moon primo in overall provvisorio

Nella classifica overall provvisoria in tempo compensato si distingue Arkas Blue Moon, TP52 dell’armatore turco Bernard Arkas, attualmente quarto in reale ma primo in compensato grazie a un’andatura particolarmente efficace nelle condizioni di vento leggero. Seguono Viva Malta (secondo overall), Chocolate 3 (terzo) e gli altri grandi scafi come Seaquill, Intuition e Sisi.

Tra le barche più piccole, nella provvisoria ORC 2 guida Melagodo, First 34.7 di Luca De Luca e Federico Serafini, seguito da South Kensington Lauria di Massimo Licata D’Andrea e dal First 36.7 Sur con equipaggio di giovani velisti toscani.

Il grosso della flotta si trova al centro del Tirreno, impegnato con venti deboli e variabili. È atteso un rinforzo da Sud Ovest nelle prossime ore, che potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri della regata. Chiude la classifica Our Dream della Lni Palermo, skipper Beppe Tisci, con 90 miglia percorse nelle prime 24 ore.