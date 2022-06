Dopo una cavalcata infinita in questi playoff di Serie C, il Palermo conquista la Serie B, battendo il Padova con il punteggio di 1-0. Una partita dominata sul piano tecnico dagli uomini di Silvio Baldini, che hanno fatto valere la loro forma fisica nell’arco dei 180 minuti. Per i rosanero si attende di conoscere il futuro e il possibile closing con la cordata del City Group. Intanto, la compagine guidata da Dario Mirri può godersi la cadetteria.

Le pagelle di Palermo-Padova

Massolo 6: Il Padova combina poco in fase offensiva ma, nei pochi casi in cui viene chiamato in causa, si fa trovare sempre pronto.

Buttaro 6,5: Una roccia in fase difensiva, non lascia passare nemmeno un pallone. Monumentale.

Lancini 5,5: Qualche ingenuità di troppo in fase difensiva. Commette una sequela di falli molto ravvicinati nel tempo e l’arbitro gli rifila il giallo. Da rivedere.

Marconi 7: Una partita degna dei playoff giocati dal difensore. Sontuoso

Giron 6,5: Oggi le gambe lo assistono di più rispetto alle partite precedente. Gioca una partita di sostanza, spingendo parecchio in fase offensiva.

De Rose (cap.) 7: Qualità e quantità, geometrie e contrasti. La partita del capitano rosanero rappresenta una sintesi perfetta di cosa dovrebbe essere un mediano.

Dall’Oglio 6: Si prende un giallo un pò eccessivo già al 3′. Bravo a rimanere in partita e a sostenere De Rose in fase di impostazione.

Valente 7: Spinge come un pazzo sulla destra, facendo valere il suo valore tecnico sui calci piazzati.

Luperini 7,5: Corre come un matto, recuperando palloni e facendosi trovare pronto anche in fase offensiva.

Floriano 7: Partita tecnicamente sontuosa. Fin quando rimane in campo, è una vera spina nel fianco della difesa del Padova.

Brunori 8: Freddo e deciso sul calcio di rigore che decide la partita. Il capocannoniere della Serie C dimostra di valere qualche categoria superiore.

Perrotta 6,5: Entra al posto di Lancini e si dimostra una roccia contro gli avanti del Padova. Invalicabile.

Odjer 6,5: Entra al posto di Dall’Oglio, garantendo spinta e corsa. Unico rimpianto per il centrocampista non essere riuscito a trovare la via del gol.

Soleri 5: Uno dei pochi insufficienti in una partita perfetta. Replica la partita dell’andata, divorandosi un gol clamoros a pochi passi da Donnarumma.

Fella s.v.

Silipo s.v.

Baldini 10: In campo scendono i giocatori, è vero. Ma una buona guida tecnica è fondamentale per raggiungere qualunque risultato. Il tecnico toscano ha preso una squadra in corsa con mille problemi, creando un gioco e una mentalità vincente. Fattori visti tutti durante questi playoff. Chapeau.