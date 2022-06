Serie C, mancherebbe solo l’ufficialità

Sempre più vicini alla finale di ritorno dei play off di domenica 12 giugno tra Palermo e Padova che potrebbe valere il passaggio in serie B dei rosanero. Ma c’è un’altra notizia importante a scaldare i tifosi palermitani. È stata firmato un accordo preliminare per la vendita del club di viale del Fante al City Football Group che fa capo allo sceicco Mansour. La holding è proprietaria – tra l’altro – del Manchester City e di altri 10 club in tutto il mondo.

Mancherebbe solo l’ufficialità

L’annuncio però dovrebbe arrivare a breve. La settimana prossima, probabilmente già il giorno dopo la finalissima del Barbera, ovvero lunedì 13 giugno, giorno in cui Palermo potrebbe anche avere un nuovo sindaco. Il tanto sospirato closing, dunque, potrebbe essere dietro l’angolo.

Gli ultimi dettagli

C’è la volontà del City Group ma mancherebbero gli ultimi dettagli. Ad esempio sul futuro di Dario Mirri. L’attuale presidente rosanero potrebbe rimanere in società con una quota di minoranza che si aggirerebbe tra il 10 ed il 20%. Lo stesso presidente del Palermo potrebbe ricoprire una carica onoraria, di rappresentanza, come da uso e costume del City Group con i club di sua proprietà nelle altre nazioni.

Non si conosce ancora il prezzo dell’operazione. Dipende dalla categoria: con la permanenza in serie C la cifra si aggirerebbe attorno agli 8 milioni. In serie B, invece, la cifra salirebbe a 10 milioni.

Silenzio del Palermo

Il club rosanero rimane in silenzio. Non trapela nulla dal club di viale del Fante. E c’è il massimo riserbo su quello che potrebbero essere i progetti della società oltre che ai ruoli dei dirigenti.

Verso un nuovo pienone per Palermo-Padova

Intanto si va verso un nuovo pienone allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Padova. Ieri, ed in meno di cinque ore dall’apertura della vendita libera dei biglietti sul portale VivaTicket sono stati emessi poco meno di 29mila tagliandi. Il dato comprende anche i 4.100 biglietti acquistati col diritto di prelazione dagli abbonati. Lo ha reso noto il club di viale del Fante.

Traffico record sul sito, 240 biglietti emessi al minuto

Il sito, che accoglie sia gli acquisti diretti sia i flussi dei punti vendita fisici in tutta Italia, ha registrato un traffico record più che doppio rispetto alle ultime partite dei play off a Palermo, con una media di 240 biglietti emessi al minuto e fino a 9.000 utenti contemporaneamente connessi al secondo.

Ore di attesa online ed al botteghino per Palermo-Padova

Una mole di traffico tale da far registrare anche code online di ore ed ore. Anche nei punti fisici gli appassionati hanno atteso sotto il sole cocente. Registrati anche dei disagi. Probabilmente ci sarebbe voluto un Renzo Barbera con il doppio della capienza per riuscire a soddisfare le richieste dei tifosi.