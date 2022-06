Serie C, Play off, rosanero imbattuti in casa, veneti macchina da guerra

La febbre per Palermo-Padova, match di ritorno dei play off per la serie B di domenica 12 giugno, sale sempre più. Dopo gli oltre 29mila biglietti venduti nella giornata di ieri si aspetta un grande spettacolo. E la speranza dei tifosi rosanero è quella di festeggiare il ritorno in cadetteria.

Ma non è finita perché i biancoscudati, battuti in trasferta 1-0 grazie ad un lampo iniziale di Floriano, sono tutt’altro che sconfitti. Benché ai siciliani basti anche pareggiare.

Sarà una sfida estremamente combattuta nella quale si scontreranno i due attacchi molto prolifici e due squadre dalle caratteristiche differenti. Di fronte anche i grandi numeri: rosanero mai sconfitti al Barbera in questa stagione, veneti in serie positiva in trasferta da quasi 8 mesi.

Palermo imbattuto in casa ed in crescendo in trasferta

Il Palermo non ha mai perso al Barbera in questa annata collezionando durante la stagione regolare con 13 vittorie e 5 pareggi, 42 gol fatti e 9 subiti. Il ruolino è impreziosito nei play off da due pareggi (con Triestina, 1-1 e Virtus Entella 2-2) ed un nuovo successo (Feralpi Salò 1-0). Nella stagione 2021-22, il Palermo dentro casa ha siglato complessivamente 46 gol subendone 12. I rosa non perdono al Barbera dal 7 marzo 2021 (2-4 con la Juve Stabia).

In questo finale di stagione, i rosa hanno trovato una continuità di risultati insperata in trasferta con sei affermazioni consecutive fuori delle mura amiche che ha permesso l’approdo alla finalissima dei play off. Il tutto è cominciato il 9 aprile con il 2-0 a Monopoli, poi altro 2-0 al Bari nell’ultima giornata della stagione regolare che ha permesso di conquistare la terza posizione. Ai play off un poker di vittorie esterne: Triestina 2-1, Virtus Entella 2-1, Feralpisalò 3-0 e Padova 1-0.

Padova non perde in trasferta da ottobre ma con 2 ko interni di fila

Di contro, il ruolino di marcia in trasferta del Padova è impressionante: 10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte nella stagione regolare con 30 reti fatte e 15 subite. Poi un successo sul campo della Juventus Under 23 per 1-0 ed un preziosissimo pareggio al Ceravolo di Catanzaro per 0-0 nell’andata delle semifinali. I veneti non perdono in trasferta dal lontano 25 ottobre scorso, ovvero dall’1-0 subito dalla Feralpisalò, in precedenza avevano perso a Lecco per 3-2 il 9 ottobre. Una serie lunghissima di imbattibilità esterna che ha permesso anche la vittoria della Coppa Italia di serie C e la qualificazione alla finalissima di questi play off.

Di contro in trasferta, i biancoscudati hanno perso tre delle ultime quattro partite interne. Oltre al già notissimo 0-1 del Palermo firmato Floriano nell’andata, gli uomini di Oddo hanno perso all’Euguaneo con la Juventus Under 23 nel ritorno dei quarti di finale (ko ininfluente con i veneti che hanno passato il turno nonostante la parità di gol nella doppia sfida con i bianconeri in quanto teste di serie), e quello nell’ultima giornata della stagione regolare con la Virtus Verona.

Rosanero a segno da 23 partite

Altro dato importante riguarda la prolificità dell’attacco rosanero. Il Palermo è a segno da 23 partite consecutive. Con Baldini in panchina, i rosa sono andati a segno praticamente sempre, tranne che all’esordio del suo corso col Catanzaro dello scorso 24 gennaio (finì 0-0). Poi sempre almeno una rete e la rimonta verso la terza piazza.

Brunori a quota 28, Soleri a 12

Si punta su Matteo Brunori, a segno 25 volte nella regular season e bomber principe della terza serie. L’attaccante del Palermo ha segnato nei play off tre reti (il momentaneo 2-0 su rigore a Chiavari con la Virtus Entella, ed una volta all’andata ed al ritorno con la Feralpisalò). C’è anche la carta Soleri, a segno 12 volte e tutte da subentrato. L'”apriscatole” di Baldini è in prestito proprio dal Padova.

Uno squalificato per parte

Di sicuro saranno due gli squalificati a seguito dei cartellini gialli della sfida di andata. Uno per parte. Si tratta del centrocampista Damiani per il Palermo e del difensore Ajeti tra i biancoscudati.

Dall’Oglio ed Odjer sono in ballottaggio per la sostituzione di Damiani a centrocampo. Dipenderà da Baldini. Dall’Oglio può dare più fantasia in avanti, Odjer senza dubbio più dinamismo in mezzo ed in copertura.

Il Palermo ha 2 risultati su 3

In virtù dello 0-1 dell’Euganeo di domenica scorsa, il Palermo ha ben due risultati utili su tre. Ai rosa bastano il pari ed il pareggio. In caso di sconfitta di misura si andrà ai supplementari. Non contano i gol in trasferta. Dalla stagione in corso, questa regola – introdotta per la prima volta nelle competizioni Uefa nella stagione 1967-68 e poi importata anche nelle coppe nazionali – il gol fuori casa a parità di punteggio non è determinante per il passaggio del turno o la vittoria di un trofeo. In caso di 1-2; 2-3 e così via, si andrebbe ai supplementari. Se il punteggio dovesse essere ancora inchiodato sulla parità, i calci di rigore decideranno chi sarà la quarta squadra ad andare in serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari.

Arbitro e Var

Come già noto, sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l’arbitro di Palermo-Padova. Il fischietto trentino sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Andrea Niedda di Ozieri, mentre il quarto uomo sarà Ermanno Feliciani di Taranto.

Si rendono noti anche i nominativi del Var, affidato a Michael Fabbri di Ravenna, e dell’assistente (Avar), Ciro Carbone di Napoli.

Diretta in chiaro

La sfida decisiva per la promozione in serie B che si giocherà allo stadio Renzo Barbera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2. Oltre che in streaming su Eleven Sports e su Sky. Per l’occasione, la partita comincerà alle 21.15, con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario originario. A dare conferma di tutto è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Oltre 29.000 biglietti venduti in poche ore per Palermo-Padova

Sono andati venduti in pochissime ore 29mila biglietti per la sfida. Ieri, dopo le prime due giornata dedicate alla prevendita con prelazione degli abbonati, sono andati letteralmente a ruba i tagliandi per la partita. Nelle prossime ore il club di viale del Fante dovrebbe mettere in vendita altri tagliandi, quelli a visibilità ridotta. Intanto, per il settore ospiti sono stati staccati oltre 350 biglietti (circa 2.000 i posti riservati ai tifosi del Padova). Non tantissimi a dire il vero se si considera che in pochissime ore vennero venduti 3.000 biglietti per la trasferta all’Eauganeo. Forse la sconfitta interna all’andata ha un po’ minato l’entusiasmo.

I social stigmatizzano il fenomeno del bagarinaggio

Nelle scorse ore in rete e sui social sono emersi i primi tentativi di vendita di biglietti a prezzo maggiorato. Fenomeno spregevole che è stato stigmatizzato dalle numerose pagine dei tifosi che hanno denunciato il comportamento scorretto di alcuni utenti che vendevano biglietti a prezzi esorbitanti.

In quattro partite quasi 130.000 presenze al Barbera di Palermo

In questi play off il Palermo ha superato di gran lunga la quota di 30.000 spettatori al Barbera.

Con la Triestina 31.801 nel match degli ottavi, con la Virtus Entella di 33.024 nei quarti di finale, e 35.037 nella semifinale con la Feralpisalò. Considerato che sono stati superati i 29.000 biglietti venduti, il Barbera ha fatto registrare finora quasi 130.000 presenze. Numeri da capogiro in qualunque categoria, figuriamoci in serie C.

Probabile annuncio City Group per la settimana prossima

A prescindere dalla C o dalla promozione in serie B sono insistenti le voci della chiusura dell’accordo tra il Palermo ed il City Group. Il sospirato closing dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Probabilmente già lunedì, all’indomani della finale che potrebbe regalare la promozione in cadetteria ai rosanero del presidente Dario Mirri.

La differenza di categoria farebbe variare – come è logico che sia – il costo della trattativa. In caso di serie C sarebbe di circa 8 milioni; in serie B, invece, la cifra lieviterebbe attorno ai 10.

Se dovesse concretizzarsi la cessione, Mirri potrebbe rimanere in società con una quota di minoranza (10 o 20 percento). Potrebbe comunque rimanere presidente onorario. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Di recente, Giovanni Gardini, uno dei dirigenti del City Group è stato visto all’Euganeo.