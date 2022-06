Serie C, finale play off, verso un nuovo pienone

Verso un nuovo pienone allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Padova. A meno di cinque ore dall’apertura della vendita libera dei biglietti per la finale di ritorno dei play off di serie C che si giocherà domenica 12 giugno alle 21.15, sul portale VivaTicket sono stati emessi poco meno di 29mila tagliandi. Il dato comprende anche i 4.100 biglietti acquistati col diritto di prelazione dagli abbonati. Lo ha reso noto il club di viale del Fante. Il via alla vendita libera è iniziata alle 13 di oggi.

Traffico record sul sito, 240 biglietti emessi al minuto

Il sito, che accoglie sia gli acquisti diretti sia i flussi dei punti vendita fisici in tutta Italia, ha registrato un traffico record più che doppio rispetto alle ultime partite dei play off a Palermo, con una media di 240 biglietti emessi al minuto e fino a 9.000 utenti contemporaneamente connessi al secondo.

Ore di attesa online ed al botteghino per Palermo-Padova

Una mole di traffico tale da far registrare anche code online di ore ed ore. Anche nei punti fisici gli appassionati hanno atteso sotto il sole cocente. Registrati anche dei disagi. Probabilmente ci sarebbe voluto un Renzo Barbera con il doppio della capienza per riuscire a soddisfare le richieste dei tifosi.

Venduti 150 biglietti nel settore ospiti

Attualmente, a parte il settore ospiti accessibile solo a residenti in Veneto, in tutti gli altri settori non sono presenti posti acquistabili, ma non è escluso che nei prossimi giorni si possano liberare altri lotti di biglietti attualmente non disponibili, dopo l’incrocio di tutte le liste di vendita e l’eventuale sblocco dei posti a visibilità ridotta. Il settore ospiti ha registrato attualmente circa 150 biglietti emessi dei 2.000 disponibili e destinati, come da disposizioni delle autorità competenti, esclusivamente alla tifoseria del Padova.

Ulteriori disponibilità verranno eventualmente rese note in tempo reale attraverso i canali social ufficiali del Palermo.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Padova

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti, si va dai 5 ai 30 euro.

Tariffa intera

Curva nord (superiore e inferiore), 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore), 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore), 14 euro

Tribuna Centrale (superiore), 20 euro

Ed infine Tribuna Centrale (inferiore), 30 euro.

Diretta Tv in chiaro, vetrina nazionale

La sfida decisiva per la promozione in serie B sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2. Oltre che in streaming su Eleven Sports e su Sky. Per l’occasione, la partita comincerà alle 21.15, con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario originario. A dare conferma di tutto è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli su Twitter: “Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21.15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo”, ha scritto Ghirelli su Twitter.