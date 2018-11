Vittoria decisiva per i rosanero di Stellone: contro il Pescara decide la rete di Puscas, servito splendidamente da Haas. Può essere soddisfatto il tecnico dei siciliani, che è ancora imbattuto da quando è tornato in panchina.

Palermo (4-4-2): Brignoli 6,5; Bellusci 6,5, Struna 6,5, Rajkovic 6, Aleesami 5,5; Falletti 6,5 (27′ s.t. Murawski 7), Jajalo 6, Haas 7,5 (45′ s.t. Chochev s.v.), Trajkovski 6,5; Nestorovski 5,5, Puscas 7,5 (36′ s.t. Moreo 7)

Pescara (4-3-3): Fiorillo 6; Balzano 5, Gravillòn 6,5, Campagnaro 6, Ciofani 5,5 (32′ s.t. Crecco s.v.); Machín, 6,5 Brugman 5,5, Memushaj 5,5; Marras 6 (20′ s.t. Del Sole 6), Antonucci 6 (14′ s.t. Monachello 5,5), Mancuso 5,5

BRIGNOLI: Bravo l’estremo difensore rosanero a non farsi sorprendere nelle poche occasioni create dal Pescara.

BELLUSCI: Buonissima prestazione per il calabrese. Si alterna senza troppi problemi con Struna nel ruolo di terzino destro e chiude ogni pericolo biancoazzurro.

STRUNA: Prestazione sufficiente per lo sloveno, fondamentale nel salvare una palla gol per il Pescara nella ripresa, con Brignoli già battuto.

RAJKOVIC: Anche per il serbo, come per Struna, partita “onesta” senza bisogno di straordinari.

ALEESAMI: Ancora troppo impreciso. Condizione fisica migliorata, ma in fase offensiva sbaglia tutti i passaggi e i cross.

FALLETTI: Il “piccolo” fantasista rosanero sta trovando sempre più confidenza con squadra e ambiente. Entra maggiormente nel vivo del gioco e convince nel ruolo di ala destra.

Dal 27′ s.t. Murawski 7: Entra per interrompere le azioni pescaresi, ma si inventa un gol bellissimo che chiude definitivamente l’incontro. Un segnale importante per un giocatore che nelle ultime settimane sembrava aver perso un po’ di terreno.

JAJALO: Il mediano del Palermo è bravo oggi nell’equilibrare i reparti. Con il cambio di modulo non era semplice, ma fa un gran lavoro e si rende pericoloso anche con un tiro dalla distanza.

HAAS: Finalmente si intravede il lampo di genio dello svizzero. L’assist al bacio per Puscas è una perla da vedere e rivedere. Giocata decisiva, solo applausi.

TRAJKOVSKI: Parte bene e pian piano si spegne. Resta comunque uno degli uomini più pericolosi in campo.

PUSCAS: Il rumeno si sta prendendo sempre più la scena. Bellissimo il movimento nel gol. Oltre la rete, lotta contro tutto e tutti ed è una vera e propria spina nel fianco per la difesa di Pillon.

Dal 36′ s.t. Moreo 7: Vi ricordate l’attaccante spento e impaurito dell’anno scorso? Scordatelo. Moreo con la cura Stellone sembra rinato. La fiducia e la competizione con Puscas e Nestorovski sta giovando alla punta ex Venezia. Anche oggi in gol, entrando dalla panchina.

NESTOROVSKI: Forse un po’ oscurato dalla prestazione di Puscas. Nonostante ciò, Nesto è sempre un punto di riferimento imprescindibile per questa squadra. Sempre utile.