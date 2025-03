Si faceva definire “cuciniere” e si era contraddistinto per i suoi piatti dai sapori siciliani. E’ morto Giacomo Armetta all’età di 53 anni, volto storico della ristorazione e proprietario della celebre osteria Armetta, situata nei pressi di via Bara all’Olivella. Armetta si distingueva per il suo spirito vivace e per la sua passione per i sapori di un tempo.

Il ricordo di Giacomo

Armetta era molto più di un ristoratore: la sua personalità esuberante e fuori dagli schemi lo rendeva un vero intrattenitore. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo carisma, la capacità di trasformare una cena in un’esperienza unica grazie a racconti, battute sagaci e riflessioni pungenti sul mondo della ristorazione.

La sua osteria non era solo un luogo dove mangiare, ma un autentico ritrovo per chi ricercava il sapore genuino della Sicilia, servito con maestria e un tocco originale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha frequentato, ma il suo spirito e la sua visione della cucina continueranno a vivere nei ricordi di chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

“Siamo circondati da tasci”

Non amava definirsi “chef”, preferendo il termine “cuciniere”, quasi a voler sottolineare la semplicità e la sincerità del suo approccio ai fornelli. Con la sua ironia tagliente, criticava spesso le mode gastronomiche che snaturavano le ricette della tradizione, lamentando la diffusione di eccessi e stravaganze in cucina. “Siamo circondati da tasci, soprattutto ai fornelli”, ripeteva con il suo inconfondibile sarcasmo.

Il cordoglio

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa: “Quanto magone e incredulità stamattina nell’ apprendere questa triste notizia

Giacomo lo avevo conosciuto tempo fa.. anche lui mio compagno di classe in quella 4ªD del Meli coinvolta nell’ incidente di Piazza Croci Era diventato un bravissimo Chef e soprattutto una bella persona dentro e fuori amico un po’ di tutti e pronto a farci ridere con le sue battute e il suo umorismo sulla “tascitudine”, scrive un utete.

“Caro Giacomino stamattina l’apertura di Facebook non è stata certamente una Botta di Vita….quella che Conducevi Tu a 360° e che hai lasciato prematuramente per passare così si dice a miglior vita. Eri Istrionico,Intelligente,Acuto e Un ottimo cuoco ed così che ti voglio Ricordare come quando parlavamo del più e del meno al Pop Korner dove a te piaceva esibirti con dei pezzi d’autore!!! Che Dispiacere Ciao oste Cucina e Canta per Gli Angeli tvb rip”

“Che dirti amico mio giacomo aristotele armetta giacomo armetta vederti in quella bara è stato un pugno al cuore!! i funerali saranno domani lunedì 3 marzo alle 9.30 nel quartiere di san Lorenzo chiesa di santa rosalia mentre chi volesse fare visita a casa del nostro giacomino entro le 16.30 di oggi in via sedie volanti n.55!! un abbraccio a emanuela fiorelli una persona che stimo tantissimo per la grande forza mostrata in questo tristissimo evento”