E' morto stroncato da un infarto

E’ morto Nicola Farruggio, leader del settore alberghiero in Sicilia. il capoluogo siciliano è in lutto per il presidente di Federalberghi Palermo, stroncato da un infarto all’età di 59 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente colleghi, amici e familiari. Farruggio non era solo un imprenditore, ma anche un punto di riferimento per il settore ricettivo. Vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, aveva dedicato la sua vita a migliorare l’ospitalità nella sua città natale. Recentemente aveva inaugurato il Mondello Glam Hotel Spa resort terrace, un ulteriore segno del suo impegno per lo sviluppo turistico di Palermo.

Il suo primo hotel, l’Hotel posta, era stato solo l’inizio di una carriera che ha visto crescere numerose strutture ricettive.

Il cordoglio

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il suo sgomento per la perdita di Farruggio, sottolineando il suo ruolo cruciale nel dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore: “Negli anni, il presidente ha sempre rappresentato un punto di riferimento con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo – continua – il mio pensiero va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale”.

Un fulmine a ciel sereno ha colto tanti amici e parenti che ora piangono l’assenza di Nicola Farruggio: “Ciao Nicola la settimana scorsa nell’ultima giunta di’ Confcommercio a confrontarci per il bene delle nostre categorie , persona speciale e amico di tutti R.I.P. Amico mio un caro abbraccio alla moglie Rosa e i suoi figli” – scrive l’amico, Gioacchino Vitale -.

Poi ancora: “Nicola Farruggio ci mancherai tantissimo, rimarrà per sempre il tuo esempio, la tua amicizia ed il tuo sorriso contagio. Sempre nei nostri cuori. Sincere condoglianze a Rosa Di Stefano e ai figli” – scrive Roberto Azzolini -.

“Nicolino mio amico sincero e vero da 40 anni, mi hai sconvolto con questa notizia tremenda, lasciandomi con un profondo dolore interiore e senza parole ! Quanti ricordi e risate insieme… Università/Roma/ Associazioni varie/Cene al Tennis in famiglia insieme” – scrive Annibale Chiriaco -.

“Aveva appena inaugurato un nuovo albergo a Mondello, il suo sogno, era nel pieno dei progetti e della sua vita. È morto improvvisamente Nicola Farruggio, 59 anni, presidente di Federalberghi Palermo, con cui più volte abbiamo collaborato per la diffusione del Festival nel mondo turistico. Neanche 24 ore prima aveva postato dalla terrazza del suo nuovo hotel la fotografia di un panorama mozzafiato, l’ultimo scatto della sua terra che amava e per cui operava infaticabilmente. Alla moglie Rosa, sua compagna di vita e di lavoro, alla famiglia tutta, esprimiamo la più sentita vicinanza e mandiamo un forte abbraccio” – scrivono dalla pagina ufficiale delle Vie Dei Tesori, circuito di promozione del patrimonio culturale della Sicilia -.

Ci addolora profondamente aver appreso della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, imprenditore alberghiero, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana degli albergatori”. Lo dice il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, a nome di tutto il cda della società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, dove gli albergatori palermitani hanno una piccola quota sociale. “Farruggio è stato un faro per il turismo siciliano, sempre pronto a sfide importanti nel settore alberghiero e interlocutore valido con le istituzioni”, ha concluso Burrafato.

A ricordare Farruggio anche Natale Chieppa, ex direttore generale di Gesap, da poco in pensione: “E’ stato per anni un valido partner di Gesap in progetti per la promozione turistica e per lo sviluppo del turismo a Palermo.

“Apprendo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa dell’amico Nicola Farruggio, con Nicola ci legava un rapporto di amicizia, collaborazione e di stima reciproca, persona innamorata della propria città a cui ha dedicato tutte le sue energie da imprenditore del settore turistico – alberghiero rivestendo il ruolo di presidente provinciale di Federalberghi, pioniere insieme alla moglie Rosa Di Stefano della rinascita turistica e culturale di Palermo. Oggi la città di Palermo piange uno dei suoi uomini migliori.

A nome mio personale e a nome dei componenti della sesta commissione esprimiamo il nostro cordoglio alla moglie e ai figli e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”. – dichiara Ottavio Zacco, presidente della VI commissione -.

