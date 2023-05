Si gioca il 5 giugno allo Sport Village di Tommaso Natale

Vecchie glorie del Palermo in campo per beneficienza, per il primo Memorial Peppino Tedesco. In campo lunedì 5 giugno alle 20 allo Sport Village di Tommaso Natale, in via Aiace nella borgata del capoluogo siciliano, per fare un gol al diabete ed aiutare i più piccoli.

Di fronte il Palermo dei Picciotti di Ignazio Arcoleo che tanto fece sognare l’allora Favorita (ora Renzo Barbera) e non solo, nella seconda metà degli anni ’90, e le rosanero Legends guidate da Silvio Baldini. Vecchie glorie in amichevole organizzata dai fratelli Giovanni, Giacomo, Salvatore e Chicca Tedesco, figli dell’ex custode degli storici campi Malvagno e tutti e quattro calciatori, per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione diabetici della provincia di Palermo Vincenzo Castelli Odv.

Ingresso gratuito e donazione libera

L’ingresso all’impianto sarà gratuito con donazione libera interamente devoluta all’associazione che si occupa dei bambini affetti da diabete infantile.

In campo Vasari, Santana, Bogdani e tanti altri

Sul campo di Tommaso Natale dove Giacomo Tedesco ha idealmente proseguito negli anni, con il suo centro di perfezionamento tecnico per giovani calciatori, il lavoro per il quale il padre viene tutt’oggi ricordato con affetto, è prevista una gran parata di ex rosanero che hanno fatto brillare gli occhi a tanti appassionati.

Hanno già dato la propria adesione Francesco Galeoto, Gaetano Vasari, Giovanni Ignoffo, Giancarlo Ferrara, Mario Santana, Salvatore Aronica, Erjon Bogdani, Alessandro Parisi, Salvatore Cardinale, Salvatore La Vardera, Emilio Zangara, Jacopo Dall’Oglio, Biagio D’Angelo, Rosario Bennardo, Francesco Di Gaetano, Fabio Lupo, Leandro Rinaudo e ovviamente i fratelli Tedesco.

Tante ancora le sorprese che saranno annunciate nelle prossime settimane.

I fratelli tedesco “Felicissimi”

“Siamo felicissimi – hanno detto i fratelli Tedesco – di ricordare nostro padre rimettendo insieme un gruppo di giocatori che prima di avere fatto sognare Palermo e i palermitani è soprattutto un gruppo di grandi amici. Speriamo di regalare a tutti gli appassionati una giornata di festa, ma anche di sostegno verso i bambini affetti da diabete infantile. Siamo certi che i veri tifosi del Palermo, e soprattutto di quel Palermo, vorranno esserci e partecipare, perché questa città quando si tratta di solidarietà e tifo per i propri colori non è seconda a nessuna”.